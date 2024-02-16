Son Dakika Kenya Haberleri

12 Şub 12 Şub

Ağrı Spor Lisesi Şampiyonları Coşkuyla Karşılandı

Isparta'da düzenlenen Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ağrı Spor Lisesi sporcuları, memleketlerine döndüklerinde çiçek ve davul zurna ile karşılandı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler, şampiyon sporcuları Ağrı Spor Lisesi bahçesinde coşkuyla karşıladı. Kökrek, sporcuları tek tek tebrik ederek çiçek verdi. Sporcular da kupayı Kökrek'e takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kökrek ve sporcular, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Kökrek, sporcularla birlikte pasta keserek başarılarını taçlandırdı. Ağrı Spor Lisesi sporcuları, 10-14 Mayıs tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak Dünya Liseler arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kökrek, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenini kutlayarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. Şampiyon sporcular da kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, hedeflerinin Nairobi'de başarılı olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.