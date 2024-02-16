Son Dakika Kenya Haberleri

- 11:11 Van'da yetenekleri keşfedilen 6 kız atlet Kenya'da altın madalya için çalışıyor
Van'da yetenekleri keşfedilerek kazandırıldıkları atletizmde çeşitli başarılar elde eden 6 kız atlet, Kenya'da düzenlenecek Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda altın madalya alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Van'ın yarışçı kızları, Kenya'dan da takım olarak madalyayla dönmeyi hedefliyor.
- 14 Şub TOHM Sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda Temsil Edecek
Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Kros Şampiyonası'nda Genç Erkekler A Kategorisi'nde şampiyon olan TOHM sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye'yi Kenya'da yapılacak olan Okul Sporları Dünya Kros Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. Aynı şampiyonada Kayserili sporcular Döndü Kübra Boyraz, Elanur Şen ve Zekeriya Bosuguy da başarılı performanslarıyla dikkat çekti.
- 14 Şub Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya, Fildişi Sahili'ni konuk edecek
Türk teknik direktör Engin Fırat'ın yönettiği Kenya Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Fildişi Sahili'ni ağırlayacak. Engin Fırat'ın takımı, öncelikle sahasında Burundi ile mücadele edecek.
- 13 Şub Ağrılı lise öğrencileri Okul Sporları Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu
Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Kros Türkiye Şampiyonası'nda Ağrı Spor Lisesi öğrencileri Genç Erkekler A kategorisinde birinci oldu. Şampiyon sporcular, kentte çiçek ve meşalelerle karşılandı. Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sporcuları tebrik ederek Kenya'da yapılacak Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Ağrı'yı temsil edeceklerini belirtti.
- 12 Şub Ağrı Spor Lisesi Şampiyonları Coşkuyla Karşılandı
Isparta'da düzenlenen Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ağrı Spor Lisesi sporcuları, memleketlerine döndüklerinde çiçek ve davul zurna ile karşılandı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler, şampiyon sporcuları Ağrı Spor Lisesi bahçesinde coşkuyla karşıladı. Kökrek, sporcuları tek tek tebrik ederek çiçek verdi. Sporcular da kupayı Kökrek'e takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kökrek ve sporcular, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Kökrek, sporcularla birlikte pasta keserek başarılarını taçlandırdı. Ağrı Spor Lisesi sporcuları, 10-14 Mayıs tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak Dünya Liseler arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kökrek, sporcuları ve beden eğitimi öğretmenini kutlayarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. Şampiyon sporcular da kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, hedeflerinin Nairobi'de başarılı olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.
- 12 Şub Kenyalı Maraton Rekoru Sahibi Atlet Kelvin Kiptum Araba Kazasında Hayatını Kaybetti
Kenyalı atlet Kelvin Kiptum, erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olarak tanınıyordu. Ancak Kiptum, bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kenya Spor Bakanı ve ülkenin eski başbakanı da Kiptum'un ölüm haberini üzüntüyle duyurdu. 24 yaşındaki atlet, 2022'de ilk maraton yarışına katılmış ve 2018'de uluslararası yarışlara başlamıştı. Kiptum, 2023'te de Londra Maratonu'nu kazanmıştı. Dünya Atletizm Birliği Başkanı da Kiptum'un ölümüyle ilgili başsağlığı diledi ve onun inanılmaz bir atlet olduğunu vurguladı.
- 12 Şub Kenyalı Maraton Rekoru Sahibi Atlet Kelvin Kiptum Araba Kazasında Hayatını Kaybetti
Kenyalı atlet Kelvin Kiptum, erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olarak tanınıyordu. Ancak Kiptum, bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kenya Spor Bakanı ve ülkenin eski başbakanı da Kiptum'un ölüm haberini üzüntüyle duyurdu. 24 yaşındaki atlet, 2022'de ilk maraton yarışına katılmış ve 2018'de uluslararası yarışlara başlamıştı. Kiptum, 42 kilometrelik maratonda 2:00:35 derecesiyle rekor kırmıştı. Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Yılın Atleti' ödülüne layık görülen Kiptum, Londra Maratonu'nu da kazanmıştı.
- 09 Şub Gülle Atma Şampiyonu Büşra Hatun Ekinci Uluslararası Başarılar İçin Ter Döküyor
Gülle atmada 19 Türkiye şampiyonluğu bulunan Büşra Hatun Ekinci, uluslararası başarılar elde etmek için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. İlkokul öğretmeni sayesinde atletizmle tanışan Büşra Hatun, gülle atmada zirveye çıkmak için Balkan ve Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek. Antrenörü Sercan Yavuz, Büşra Hatun'un önemli başarılar elde ettiğini ve gelecekte madalyalar beklediğini belirtiyor.
- 02 Şub Nairobi'deki gaz dolum tesisinde yangın: 2 ölü, 222 yaralı
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi mahallesinde bulunan gaz dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 222 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, dolum tesisi yakınlarındaki evler ve binalara sıçradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 30 Oca Konya Sanayi Odası 2024 Yılı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2024 yılının ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Konya'nın daha güçlü ve rekabetçi bir sanayi şehri olma hedefine odaklandıklarını ve üretim ile ihracattaki başarılarını sürdürdüklerini belirtti. Büyükeğen ayrıca, Konya Sanayi Odası'nın 2024 yılında yapacağı faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonları, ikili iş görüşmeleri ve sektörlere yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konya'nın ihracatının artış gösterdiğini vurgulayan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası'nın yurt dışı atağını sürdüreceğini ve otomotiv sektöründeki dönüşümü de gündemlerinde tutacaklarını ifade etti.
- 26 Oca Trabzon'dan 44 ülkeye yapı ve inşaat malzemesi ihracatı
Trabzon'dan geçen yıl Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Almanya başta olmak üzere 44 ülkeye yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi. Kentten 2023'te 109 bin 500 ton yapı ve inşaat malzemesi ihraç edilerek 24 milyon 250 bin dolar gelir sağlandı. Yapı ve inşaat malzemesi ihracatı, 74 bin 938 ton karşılığı 21 milyon 733 bin 443 dolar kazanılan 2022'ye göre miktarda yüzde 46, değerde yüzde 12 arttı. Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Almanya başta olmak üzere 44 ülkeye bu sektörde ihracat gerçekleştirildi.
- 25 Oca Nairobi'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden gösteri
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Alman Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak protesto etti. Göstericiler, Filistin'deki saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. Polis müdahalesiyle dağılan kalabalık arasında 4 kişi gözaltına alındı. Kenya Amnesty, gözaltındakilerin serbest bırakılmasını talep etti. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Kenya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.
- 25 Oca İHH İnsani Yardım Vakfı, 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı içerisinde 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 adet Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini ve 5 ülkede 8 Kur'an kursu inşa ettiğini duyurdu. Dağıtımlarla birlikte vakfın bugüne kadar dağıttığı mushaf sayısı 287 bin 370'e ulaştı.
- 20 Oca Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği, yatırım atağını sürdürüyor
Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği öncülüğünde Türk işadamlarının; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle, Afrika, Macaristan, Umman, Almanya ve Rusya'ya yönelik yatırım atağı sürüyor. Dernek, İstanbul'da 7 ülkenin büyükelçileriyle bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Dernek üyesi firmalar, Afrika ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yatırım yapma hedefiyle hareket ediyor. Umman ve Gana'da gerçekleştirilecek yatırım projeleri için antlaşmalar sağlandı ve görüşmeler devam ediyor. Türk işadamları, bu ülkelerde yapılacak yatırımlarla parlak bir döneme girecek.
- 14 Oca Ticaret Bakanlığı, İhracatta Hedef Ülkeler Listesini Güncelledi
Ticaret Bakanlığı, her yıl hazırladığı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi'ni güncelledi. 2024 yılında firmaların yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden İsrail ve Irak'ın çıkarıldığı görüldü. Listeye ise 9 yeni ülke eklendi.
- 12 Oca İstanbul'daki bazı üniversitelerin rektörleri AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
İstanbul'daki bazı üniversitelerin rektörleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
- 12 Oca Muğla, Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatında Başı Çekiyor
Muğla, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında öncü konumda bulunuyor. 2023 yılında gerçekleşen ihracat 1,7 milyar doları su ürünleri, 3,5 milyar doları ise hayvansal mamullerden oluşuyor. Su ürünleri sektörü, 2023 yılında hedeflenen ihracat rakamlarını yakalayan sektörler arasında yer alıyor. Muğla'nın levrek, çipura, Türk somonu, alabalık ve orkinos gibi ürünlerinin ihracatı artış göstermiştir. Su ürünleri ihracatının büyük bir kısmı AB ülkelerine yapılmaktadır. Ege Bölgesi, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yüzde 67'sini gerçekleştirmektedir. Türkiye geneli su ürünleri ihracatının hedefi ise 2 milyar dolardır.
- 08 Oca 2024 Xiamen Maratonu'nda Etiyopyalı Atletler Birinci Oldu
Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen 2024 Xiamen Maratonu'nda erkeklerde Asefa Boki Kebebe, kadınlarda ise Bekelech Gudeta Borecha birinci oldu. Maratona yaklaşık 30.000 atlet katıldı.
- 08 Oca Sudan'da HDK Komutanı'nın imzaladığı anlaşma ülkenin bölünmesine ortam hazırlıyor
Sudan Dışişleri Bakanlığı, HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun kendisini destekleyen siyasi bir grupla imzaladığı anlaşmanın ülkenin bölünmesine ortam hazırladığını bildirdi. Bakanlık, HDK'nin sahte bir propaganda kampanyası başlattığını belirtti. Sudan'da devam eden iç savaşta 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.
- 07 Oca Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Kenyalı ve Bahreynli sporcular birinci oldu
Adana'da düzenlenen Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı James Kipkogei Kipkoech, kadınlarda da Bahreynli Ruth Jebet birinci oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen maratona 1115 sporcu katıldı. Yarışın başlangıç işaretini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödül ve madalya verildi.
- 07 Oca Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda birinciler Kenya'dan
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü anısına düzenlenen 14'üncü Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde birincilik James Kipkogei Kipkoech (Kenya)'in, kadınlarda ise birincilik Ruth Jebet (Kenya)'in oldu. 10 kilometre Halk Koşusu'nda ise erkeklerde birincilik İbrahim Karateker'in, kadınlarda ise birincilik Şevval Özdoğan'ın oldu.
- 07 Oca Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech ve Ruth Jebet Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda birinci oldu
Adana'da düzenlenen 14. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenya'dan James Kipkogei Kipkoech, kadınlarda ise yine Kenya'dan Ruth Jebet birinci oldu. Maraton, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına gerçekleştirildi ve toplam 5 bin 34 atletin katılımıyla gerçekleşti.
- 06 Oca Alaska Hava Yolları, filosundaki Boeing 737-MAX 9 uçaklarını yere indirdi
Alaska Hava Yolları, havadayken acil çıkış kapısı patlayan ve acil iniş yapan Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağındaki sorun nedeniyle filosundaki tüm Boeing 737-MAX 9 tipi uçakları yere indirme kararı aldı. Öte yandan Boeing 737 MAX uçakları daha önce ölümcül kazalarla gündeme gelmişti.
- 05 Oca Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sudan'da HDK Komutanı ile Görüştü
Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Sudan'da çatışan taraflardan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüştü. Dagalo, Ramaphosa ile görüşmesi sonrası çatışmaların durmasından yana olduklarını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin merkezi konumuna dikkat çekerek krizin sona ermesi için destek istediğini belirtti. Sudan'daki iç savaşın neden olduğu ağır tahribat sonucunda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 33 binden fazla kişi yaralandı ve 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.
- 05 Oca Hamsi İhracatıyla 25 Milyon Dolar Döviz Geliri Elde Edildi
Türkiye genelinde son 2 yılda hamsi ihracatından 24 milyon 882 bin 508 dolar döviz girdisi sağlanırken, en fazla hamsi ihracatı Fransa, Belçika ve Almanya'ya yapıldı. 2023 yılında ise 26 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz geliri elde edildi. Trabzon'dan ise 2023 yılında Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'ya yapılan hamsi ihracatında 157 bin 582 kilogram karşılığı 561 bin 32 dolar döviz girdisi sağlandı.
- 05 Oca Türkiye'nin Hamsi İhracatı Son 2 Yılda 24 Milyon Doları Aştı
Son 2 yılda Türkiye'nin hamsi ihracatından 24 milyon 882 bin 508 dolar döviz girdisi sağlandı. Fransa, Belçika ve Almanya en fazla hamsi ihracatı yapılan ülkeler oldu. 2023 yılında ise 26 ülkeye yapılan ihracattan 13 milyon 745 bin 45 dolar döviz girdisi elde edildi. Trabzon'dan ise Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'ya yapılan ihracatta 157 bin 582 kilogram karşılığı 561 bin 32 dolar döviz girdisi sağlandı.
- 04 Oca Sudan, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanının Kenya'da karşılanmasını protesto ediyor
Sudan Dışişleri Bakan Vekili, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı'nın Kenya'da resmi törenle karşılanmasını protesto etmek ve ilişkilere dair olasılıkları görüşmek amacıyla Nairobi Büyükelçisi'ni çağırdıklarını bildirdi. Sudan'daki iç savaşın devam ettiği ülkede, çatışmalar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç durumda.
- 04 Oca Trakya'dan 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 70 dolarlık ihracat yapıldı
Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 2023 yılında 2 milyar 108 milyon 274 bin 70 dolarlık ihracat yapıldı. Trakya'nın ihracatında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri öne çıktı. Tekirdağ, bölge ihracatında başı çekti ve en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdi.
- 03 Oca Kenya Devlet Başkanı Ruto, Sudan'da HDK Komutanı Dagalu ile Görüştü
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Sudan'da çatışan taraflardan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüştü. Ruto, Dagalu'nun çatışmaları diyalog yoluyla çözme konusundaki kararlılığını takdir ettiğini belirtti. Görüşmede, bölgede kalıcı bir barışın inşa edilmesi ve ticaretin gelişmesi için çatışmaların çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Dagalu ise Ruto'ya Sudan'daki güncel gelişmeler ve Güney Sudan'daki krize çözüm bulma yolları üzerine bilgi verdi ve Kenya'nın çabalarından dolayı teşekkür etti.
- 03 Oca İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 15 ülkede 864 su kuyusunu hizmete açtı
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılında 15 ülkede toplamda 864 su kuyusunu hizmete açtığını duyurdu. Ayrıca, 2023 yılında inşasına başlanan 284 su kuyusunun açılması için çalışmalar devam ediyor. İHH, 2000 yılından bu yana 42 ülkede toplamda 14 bin 204 su kuyusu açtı.
- 31 Ara Kıbrıs'ta Afro Kıbrıslıların Tarihi ve Sorunları Panelde Konuşuldu
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde, Kıbrıs adasında yaşayan Afro Kıbrıslıların tarihsel kökeni ve yaşadıkları sorunlar ele alındı. Afro Kıbrıslılar, Kıbrıs'ın kültürel çeşitliliğinin önemli bir parçası olarak toplum yaşamında yer almaktadır. Panelde, Afro Kıbrıslı araştırmacı ve sanatçı Serap Kanay, Afrika kökenli Kıbrıslılar hakkında bilgiler paylaştı. Afro Kıbrıslıların çoğunlukla Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşadığı belirtilirken, panelde ırkçılık konusu da tartışıldı.
- 29 Ara Senegal, Batı Afrika'da espor alanında liderliğe oynuyor
Senegal, dünyada giderek yaygınlaşan elektronik spor (espor) alanında yatırımlara devam ederek, Batı Afrika'da bu alanda liderliğe oynuyor. Genç ve giderek artan nüfusunun yanı sıra Kovid-19 salgınıyla hızlanan dijitalleşmenin, Afrika'yı küresel olarak en umut verici oyun pazarlarından biri haline getirebileceği tahmin ediliyor. Güney Afrika'nın ardından Mısır, Fas, Tunus, Kenya ve Senegal, espor alanında kıtanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Senegal, 2026 Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ve kıtanın ilk espor stadyumuna sahip olacak.
- 24 Ara Sakarya'da açılan fabrika çelik konstrüksiyon ihracatını artırıyor
Sakarya'da faaliyet gösteren bir fabrika, çelik konstrüksiyon ve endüstriyel yapı malzemelerini ihraç ederek sektöre katma değer sağlamayı hedefliyor. Şu ana kadar Türkmenistan, Tanzanya ve Kenya'ya ihracat gerçekleştiren firma, yurt dışı satışlarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, konteyner ve bungalov ev üretimine de başlayan firma, bu ürünleri de dış pazarlara sunmayı planlıyor.
- 23 Ara Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, Kemal Evcimik'i teknik heyetine dahil etti
Kenya Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, genç ve bilimden gelen Türk antrenörleri teknik heyetine seçmeye devam ediyor. Engin Fırat, Kemal Evcimik'in hırslı ve bilgili olduğunu belirterek, onun uluslararası arenada tek başına takım çalıştırması için hazırlık yaptığını söyledi.
- 20 Ara Hayrat İnsani Yardım Derneği Kenya'ya 50 bin Kur'an-ı Kerim Gönderdi
Hayrat İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Kenya'ya 50 bin Kur'an-ı Kerim gönderdi. Kur'an-ı Kerimler, yerel halkın rahatlıkla okuyabilmesi için özel olarak basıldı. Dağıtım sürecinde, çöl sıcağında sazlıktan yapılmış küçük Kur'an kurslarında hafızlık yapan öğrenciler hedefleniyor. Afrika'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ezber yapmak için tahta parçaları kullanılıyor ve talebelerce ezberleniyor.
- 19 Ara Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri' ödül törenini düzenledi
Bakırköy Ata Spor Kulübü, beşincisini düzenlediği 'Sporun Enleri' ödül töreninde yılın en iyilerini seçti. Törende, Türk sporuna katkı sağlayanlar, başarılı sporcular, antrenörler ve kurumlara ödüller verildi. Rıza Çalımbay ve Semih Saygıner gibi isimler de ödül alanlar arasında yer aldı.
- 19 Ara Bakırköy Ata Spor Kulübü 'Sporun Enleri 2023" ödülleri sahiplerini buldu
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Sporun Enleri 2023" töreninde ödüller sahiplerini buldu.
- 19 Ara Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün İHA Spor Servisi'ne iki ödül
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2023' töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) Spor Servisi'ne iki ödül verildi.
- 19 Ara Somali'deki sel felaketinde binlerce aileye yardım
Somali'de meydana gelen yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, 2,5 milyon kişiyi etkiledi. İHH, 3 farklı şehirde bin 50 aileye yardım ulaştırdı.
- 16 Ara KDC İsyancı Grupların İttifakını Kınıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesinde faaliyet gösteren isyancı grupların bir araya gelerek ittifak kurduğu Kenya'daki büyükelçilerini istişarede bulunmak üzere başkent Kinsaşa'ya çağırdı. KDC Hükümeti, Kenya'nın bu tür yıkıcı bir ittifaka ev sahipliği yapmasını kınadığını ve açıklama beklediğini belirtti.
- 16 Ara ODTÜ'den girişimcilere KKTC'de "yapay zeka" daveti
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, girişimcileri ve AR-GE faaliyeti yürütmek isteyenleri, KKTC'de kuracakları Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) Uygulamalı Yapay Zeka Merkezi'nde mühendis akademisyenlerin öncülüğünde bilişim, otomasyon ve yapay zeka odaklı çalışmalar...
- 16 Ara Kenya, Suudi Arabistan'a 2.500 kalifiye işçi gönderecek
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Suudi Arabistan'a 2 bin 500 kişilik bir kalifiye işçi grubunun gönderileceğini duyurdu. Ruto, daha önce kalifiye olmayan işçilerin gittiği Suudi Arabistan'a hemşire gibi kalifiye işçilerin gönderilmesi için anlaşma yapıldığını belirtti. Çalışanlar bu ülkede 1300 dolar alacak ve ilk aşamada 2 bin 500 kişinin gideceği ifade edildi. Kenya, işsiz nüfusu azaltmak ve düzensiz göçü önlemek için Almanya gibi ülkelerle de görüşmeler yapmıştı.
- 15 Ara Kenya'da Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında 4 kişi öldü
Kenya'nın Garissa bölgesinde Eş-Şebab üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 15 Ara Nijerya Yüksek Mahkemesi, Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılma talebini reddetti
Nijerya Yüksek Mahkemesi, Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün lideri Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılma talebini reddetti. Mahkeme, Kanu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.
- 15 Ara Kenya, vize zorunluluğunu kaldırarak turist sayısını artırmayı hedefliyor
Kenya Hükümeti, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırarak 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı amaçlıyor. Bu yıl yaklaşık 1,5 milyon turist ağırlayan Kenya, 2027'de bu sayının 4,5 milyona çıkmasını bekliyor. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurmuştu.
- 15 Ara Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
Kenya'da sünnet edilmek üzere hastaneye götürülen 6 kız çocuğunu kurtaran polis memuru Mushote Boma, taşlanarak öldürüldü.
- 15 Ara Kenya'da Şiddetli Yağışlar ve Sellerde Ölü Sayısı 170'e Yükseldi
Kenya'da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının, 170'e yükseldiği bildirildi. Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar ve neden olduğu sellerden dolayı can kayıplarının arttığı belirtildi. Yardım çalışmalarına Kenya ordusu da destek verirken afet nedeniyle tarım arazileri zarara uğradı, yol ve köprüler de hasar gördü.
- 15 Ara MÜSİAD, COP28'de yer aldı
140'tan fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP28, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de düzenlendi.
- 15 Ara Afrika Kalkınma Bankası, Doğu Afrika'da elektrik altyapısını geliştirmek için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı
Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Doğu Afrika ülkelerinde elektrik altyapısının geliştirilmesi için 5,4 milyon dolarlık bütçeyi onayladı. Bu bütçeyle Uganda ve Kenya gibi ülkeler başta olmak üzere Doğu Afrika ülkelerinin kesintisiz ve ucuz elektrik enerjisine ulaşması hedefleniyor.
- 15 Ara Uganda nerede, hangi kıtada? Uganda nüfusu ne kadar?
Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülkenin coğrafi konumu ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Uganda'nın nerede olduğunu sorguluyor.
- 15 Ara Tanzanya vize istiyor mu? Tanzanya hangi dili konuşuyor?
Tanzanya, doğal güzellikleri, vahşi yaşamı ve kültürel çeşitliliği ile ünlü bir Afrika ülkesidir. Bu yazıda, Tanzanya'nın coğrafi konumu, nüfusu, para birimi, resmi dili ve vize politikası hakkında önemli bilgiler bulacaksınız.
- 14 Ara Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı
Kenya hükümeti, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı. Bütçe, elektrik altyapısının geliştirilmesi ve yeni hatlar kurulması gibi adımların atılmasını sağlayacak.
- 14 Ara Kastamonu iş dünyasını İstanbul'da buluşturan KASTEXPO başladı
Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği ve KASİAD Vakfı tarafından düzenlenen ve İstanbul'da, Kastamonu ve Batı Karadeniz'den onlarca sanayi kuruluşunu buluşturan Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı başladı.
- 12 Ara YTB Başkanı Eren: "Türk iş insanları ile Türkiye mezunlarını bir araya getirmek istiyoruz"
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Afrika ülkelerine yatırım yapan Türk iş insanları ile Türkiye mezunlarını bir araya getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye mezunları ülkemizin gönüllü elçileridir.
- 12 Ara DSÖ: 5 Afrika ülkesi şarbon salgını riskiyle karşı karşıya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kenya, Malavi, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de şarbon salgını riski olduğunu açıkladı. Salgın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1166 şüpheli vaka rapor edildi. DSÖ, hayvanlardaki hastalıklardan kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
- 12 Ara Kenya, İngiltere'den bağımsızlığın 60. yılında vize uygulamasını kaldırdı
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 60. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartının kaldırıldığını duyurdu. Ruto, Kenya'nın vizesiz bir ülke olacağını belirtti.
- 12 Ara 2023 Dünya Atletizm Ödülleri Sahiplerini Buldu
Monako'da düzenlenen Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri ödül töreninde, Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas ödüllendirildi. Bu sporcular, kendi branşlarında dünya rekorları kırmış veya dünya şampiyonluğu/maraton zaferleri elde etmişlerdir.
- 11 Ara Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı, HDK ile görüşme öncesi ateşkes ve çekilme şartı koştu
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı, HDK ile görüşmeden önce kalıcı ateşkes ve HDK'nin Hartum'u terk etmesini şart koştu. Sudan Dışişleri Bakanlığı, IGAD zirvesinin sonuç bildirisine itiraz etti ve düzeltmeler talep etti. Sudan'da devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç durumda.
- 11 Ara Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü askerlerini geri çekti
Güney Sudan, Doğu Afrika Topluluğu Barış Gücü'nün bir parçası olan askerlerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu bölgesinden geri çekti.
- 10 Ara 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Etiyopya ve Kenyalı atletler damga vurdu
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Etiyopya ve Kenyalı atletler 42K koşusunda başarılı performans sergiledi. Maraton, Türkiye dahil 25 ülkeden 1696 sporcu tarafından koşuldu. Maraton birincisi Benard Kipkorir, parkur rekorunu kırarak Türkiye'de en iyi 2. dereceyi elde etti. Kadınlarda ise Ruth Jebet, parkur rekoru kırarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmak için kota hakkı elde etti. Maratonun başarısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gelecek sene de maratonu düzenleyeceklerini açıkladı.
- 09 Ara Doğu Afrika'da IGAD liderleri Sudan'daki savaşı görüşmek üzere toplandı
Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üye ülkeleri liderleri, Sudan'da 8 aydır devam eden savaşı görüşmek üzere toplandı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, IGAD Genel Sekreteri Workneh Gebeyehu ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin yanı sıra ABD, BM ve AB temsilcileri katıldı.
- 08 Ara Doğu Afrika'da Şiddetli Yağışlar 3 Milyon Kişiyi Etkiledi
Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika ülkelerinde günlerdir süren yağışlardan 3 milyon kişinin etkilendiğini, 1,2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı. Kenya, Etiyopya, Somali ve Tanzanya gibi ülkelerde sel nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
- 08 Ara Kalekim 50'nci yılını kutladı
Türkiye yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, sektördeki 50 yılını kutladı.
- 07 Ara Kenya, İsrail'e tarım işçisi gönderecek
Kenya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, İsrail'in tarım arazilerinde çalışması için 1500 işçi göndereceklerini duyurdu. İşçilerin 1500 dolar net gelirle çalışacağı ve 3 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi. Bu karar, Malavi'nin İsrail'e 5 bin genci gönderme kararı almasının ardından geldi.
- 07 Ara Sudan'ın kanlı iç savaşına Cidde müzakereleri de çözüm bulamıyor
İç savaşın 8. ayına girdiği Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki Cidde barış görüşmelerinin defalarca sekteye uğraması ve süresiz askıya alınması, görüşmelerin akıbetine ilişkin soruları akıllara getirdi.
- 07 Ara Güney Afrika ve Filistin'in ortak kaderi: Ayrımcılık-Boykot-Direniş
İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (İNSAMER) araştırmacı Dr. Serhat Orakçı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uzun yıllar uygulanan apertheid rejimi ve İsrail'in Filistin topraklarını işgali arasındaki benzerlikleri, apertheid rejimi boyunca Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsrail'in nasıl...
- 06 Ara Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Japonya'ya mağlup oldu
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen 2023 Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-0 mağlup oldu. Halkbank, ikinci maçını 8 Aralık Cuma günü Brezilya'dan Sada Cruzeiro Volei takımıyla oynayacak.
- 06 Ara ATO, Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturmayı hedefliyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk kültüründe önemli bir yeri olan Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturup, ticaretini artırmayı hedeflediklerini belirtti. ATO'nun düzenlediği etkinlikte, Türk kahvesinin 500 yıllık hikayesi anlatıldı.
- 06 Ara Kenya'da şiddetli yağışlar ve sellerde ölü sayısı 160'a yükseldi
Kenya'da kasım ayı ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 160'a yükseldi. Afet nedeniyle 529 bin Kenyalı evlerini terk etti ve 105 bin ev hasar gördü. Etiyopya, Somali ve Tanzanya da sel mağduru ülkeler arasında.
- 06 Ara IEA Başkanı: Fosil Yakıtların Kullanımı İklim Hedeflerine Ulaşmayı Engelliyor
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, fosil yakıtların bugünkü seviyede kullanılması halinde iklim hedeflerine ulaşılamayacağını belirtti. Birol, yenilenebilir enerji dönüşümünü hızlandırırken fosil yakıtların da hızla düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gelişmekte olan yoksul ülkelerin temiz enerji teknolojilerine erişimini sağlamak için finansal mekanizmaların kurulması gerektiğini ifade etti.
- 05 Ara Vahap Seçer: Mersin Halkını 5. Uluslararası Mersin Maratonu İçin 10 Aralık'ta Özgecan Aslan Meydanı'na Davet Ediyorum
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yurttaşları 10 Aralık'ta düzenlenecek 5. Uluslararası Mersin Maratonu'na davet ederek, "Mersin halkını 10 Aralık’ta saat 11.30’da Özgecan Aslan Meydanı’na davet ediyorum. Ben de katılacağım, Tarsus’ta Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu halk koşusuna da katılmıştım. Parkuru da tamamlamıştık. Çok da keyifli bir koşu olmuştu. Mersinleri ve Mersin dışından gelen yurttaşlarımızı bekliyoruz" dedi.
- 05 Ara Uluslararası Mersin Maratonu Tanıtıldı
Bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Maratonda 25 ülkeden 1711 sporcu yarışacak.
- 05 Ara Kenya Yüksek Mahkemesi, 11 şirketin özelleştirilmesini askıya aldı
Kenya Yüksek Mahkemesi, hükümetin 11 şirketin özelleştirilmesi kararını 6 Şubat 2024'e kadar askıya aldığını duyurdu. Özelleştirilmesi askıya alınan şirketler arasında ulusal petrol, gaz ve tarım sektörüne ait şirketler de bulunuyor. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, özel sektörde daha iyi bir noktaya gelmek amacıyla devlete ait birçok şirketi özelleştirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Kenya, IMF ile 938 milyon dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.
- 05 Ara Karabük Üniversitesi öğrencileri Türk ve dünya mutfağını öğreniyor
Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, teorik eğitimin yanı sıra uygulama mutfağında Türk ve dünya mutfağına ait yemekleri yapmayı öğreniyor.
- 05 Ara Somali'de şiddetli yağış ve seller sonucu ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
Somali'de üç haftadır devam eden şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Ayrıca, afetten etkilenen 2,5 milyon kişi ve acil yardıma ihtiyaç duyan 800 binden fazla kişi olduğu belirtildi.
- 05 Ara Milli atletler Şevval Özdoğan ve Aleyna Tok, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almak için Niğde'de çalışmalarını sürdürüyor
Şevval Özdoğan ve Aleyna Tok, Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak için Niğde'de antrenmanlarını sürdürüyor. Milli atletler, haftalık 180 kilometre koşarak güç depoluyor ve olimpiyat kotasını geçmeyi hedefliyorlar. Antrenörleri Ahmet Yavuz, sporcularının başarılı olabileceğine inandığını belirtti.
- 05 Ara Tanzanya'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 68'e yükseldi
Tanzanya'nın Manyara bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerde büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
- 04 Ara Kenya'da bir kadın 8 aylık bebeğini denize attı
Kenya'da bir kadının, feribottan 8 aylık bebeğini denize attığı iddia edildi. Bebeğin çevredekiler tarafından kurtarılması sonrası olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
- 04 Ara Tanzanya'da sel ve heyelanlarda 47 kişi hayatını kaybetti
Tanzanya'nın Manyara bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 47 kişi hayatını kaybetti. 85 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- 03 Ara Doğu Afrika Topluluğu Barış Gücü Kongo'dan çekiliyor
Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) çekilmeye başladı. EAC Barış Gücü askerlerinin ilk grubu, görev süresinin uzatılmayacağı açıklamasının ardından bölgeden ayrıldı. KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, EAC Barış Gücü'nü isyancılarla birlikte hareket etmekle suçlayarak, bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunmuştu.