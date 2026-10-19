Shakahola ormanında 191 çocuk ölmüştü: Tarikat lideri Mackenzie kararı bekliyor

BBC'nin haberine göre, Kenya'da kıyamet vaazlarıyla tanınan Papaz Paul Mackenzie'nin yargılandığı toplu cinayet davasında mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Mackenzie ve 29 takipçisi, 191 çocuğun ölümünden cinayetle yargılanıyor.

İddiaya göre Mackenzie'nin tarikatı, çocukları "İsa'ya kavuşmaları" için açlıkla ölüme zorladı. Mackenzie'nin öğretisinde eğitim yasaklanıyor, modern tıp ise "şeytani" sayılıyordu. Sanıkların tamamı suçlamaları reddediyor ve kimsenin ölmeye zorlanmadığını savunuyor.

Tarikatın eski güvenlik şefi Enos Amanya Ngala da başlangıçta sanıklar arasındaydı, ancak savcılıkla anlaşarak tanık oldu. Mackenzie ve tarikatın diğer yöneticileri terör, radikalleştirme ve çocukları eğitimden alıkoyma gibi suçlamalarla başka davalarda da yargılanıyor. Ancak papaz, en ağır suçlama olan cinayetten ilk kez karar duruşmasına çıkıyor.

Yetkililere göre, Mackenzie'nin ülkenin dört bir yanından gelen takipçilerini topladığı Kenya kıyısına yakın Shakahola Ormanı'nda 400'den fazla ceset bulundu. Mezarları açmak için yakındaki kasabadan 17 kişi işe alındı; bazılarına günde yalnızca 8 dolar ödendi.

Mackenzie, 2003'te Good News International Ministries adlı kiliseyi kurdu. Kilise, Times TV adlı televizyon kanalı üzerinden yayımlanan vaazlarla Kenya genelinde binlerce takipçiye ulaştı. Vaazlarda eğitim "kötülük", sağlık hizmetleri "inanca aykırı", dijital kimlik kartları ise "şeytanın işareti" olarak tanıtılıyordu. Ana kilise 2019'da kapandı ve Mackenzie, takipçilerini peşinden Shakahola Ormanı'na çağırdı.

Altı çocuğunu tarikatta kaybeden 48 yaşındaki Stephen Mwiti, yalnızca oğlu Samuel'in kalıntılarını bulup gömebildiğini anlattı. Mwiti'nin eski eşi de Mackenzie ile birlikte yargılananlar arasında. Ormandan Mart 2023'te kurtarılan 23 yaşındaki Peter Shukrani ise annesinin ilaçlarını attığını, kurtarılmasa öleceğini söylese de Mackenzie'yi hâlâ "iyi bir insan" olarak gördüğünü ifade etti.

Papazın oğlu Dan Paul Mackenzie ise babasının cinayetten suçlu bulunması gerektiğini düşünüyor: "O liderdi, herkesin örnek aldığı kişiydi."

Kaynak: BBC