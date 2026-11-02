55. New York Maratonu\'nda Almgren ilk maratonunu 13 saniye farkla kazandı

NEW YORK, 2 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde düzenlenen 55. New York Maratonu'nda 140'ı aşkın ülkeden yaklaşık 60.000 kişi yarıştı.

Pazar günkü yarışın erkekler kategorisinde, ilk maratonunu koşan İsveçli Andreas Almgren, 2 saat 6 dakika 1 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu. İtalya'dan katılan Yemaneberhan Crippa'yı son aşamalarda geride bırakan Almgren yarışı 13 saniye farkla kazandı.

Crippa, 2 saat 6 dakika 14 saniyelik dereceyle ikinci olurken, Lesotho'dan Kamohelo Mofolo, 2 saat 6 dakika 26 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Kenya'dan Sheila Chepkirui, 2 saat 24 dakika 36 saniye ile şampiyon oldu. Chepkirui, 2024'teki maratonu da kazanmıştı.

ABD'li atlet Jessica McClain, 2 saat 24 dakika 42 saniyelik dereceyle ikinci olurken onun bir saniye gerisinde yarışı bitiren Kenyalı Hellen Obiri üçüncü sırayı aldı.

Maraton, 50 yıldır kentin beş bölgesinden geçen parkurda gerçekleştiriliyor.

Staten Adası'nda başlayan 42,2 kilometrelik parkurda yarışmacılar, Brooklyn, Queens, Bronx ve Manhattan bölgelerinden geçerek Central Park'taki bitiş çizgisine ulaşıyor.

İlki 127 atletle 1970 yılında düzenlenen New York Maratonu; Tokyo, Boston, Londra, Berlin ve Chicago'daki yarışlarla birlikte dünyada her yıl düzenlenen en büyük maraton yarışlarından biri haline geldi.