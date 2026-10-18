Kenya\'da Ebola vaka sayısı 7\'ye ulaştı, 4 yeni enfeksiyon teyit edildi

Kenya'da Ebola vaka sayısı 7'ye ulaştı, 4 yeni enfeksiyon teyit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth, 4 yeni Ebola vakasının teyidiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 7'ye çıktığını açıkladı. Teyitli vakalar arasında Ebola'dan ölen ilk hastanın yakın akrabası ve ona hastanede bakan 3 sağlık çalışanı var.
NAİROBİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da 4 yeni Ebola vakasının doğrulanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi. Hastalığın toplum içinde yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar ise hız kazanıyor.
Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth cumartesi günü başkent Nairobi'de yaptığı açıklamada, teyitli vakalar arasında Ebola'dan hayatını kaybeden ilk hastanın yakın bir akrabası ile hastanedeyken ona bakım veren üç sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.
Kaynak: Xinhua
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