Kenya\'da Ebola vaka sayısı 7\'ye ulaştı, 4 yeni enfeksiyon teyit edildi

NAİROBİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da 4 yeni Ebola vakasının doğrulanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi. Hastalığın toplum içinde yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar ise hız kazanıyor.

Kenya Sağlık Bakanlığı Sağlık Genel Direktörü Dr. Patrick Amoth cumartesi günü başkent Nairobi'de yaptığı açıklamada, teyitli vakalar arasında Ebola'dan hayatını kaybeden ilk hastanın yakın bir akrabası ile hastanedeyken ona bakım veren üç sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.