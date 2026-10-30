CAF İcra Kurulu, Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden 2 yılda bir oynatma kararı aldı - Son Dakika
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CAF İcra Kurulu, Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden 2 yılda bir oynatma kararı aldı

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CAF İcra Kurulu, Afrika Uluslar Kupası\'nı yeniden 2 yılda bir oynatma kararı aldı
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CAF İcra Kurulu, geçen yıl Afrika Uluslar Kupası'nın 4 yılda bir düzenlenmesi kararından vazgeçerek turnuvanın yeniden 2 yılda bir yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Sonraki organizasyon 2027'de Kenya, Tanzanya ve Uganda ev sahipliğinde düzenlenecek.

İSTANBUL, AFRİKA Futbol Konfederasyonu, bugün oy birliğiyle aldığı kararla Afrika Uluslar Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesine karar verdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) İcra Kurulu, geçtiğimiz yıl Afrika Uluslar Kupası'nın 4 yılda bir düzenlenmesi yönünde aldığı karardan vazgeçti. CAF'tan yapılan açıklamada, icra kurulunun turnuvanın yeniden 2 yılda bir düzenlenmesi yönünde oy birliğiyle karar aldığı ifade edildi. Kararın alınmasında, Afrika Uluslar Kupası'nın yerini alması planlanan Afrika Uluslar Ligi organizasyonunun beklenen finansal katkıyı sağlayabilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacak olmasının etkili olduğu ifade edildi.

SONRAKİ TURNUVALARIN TAKVİMİ BELLİ OLDU

Bir sonraki Afrika Uluslar Kupası, 2027 yılında Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. CAF'ın açıkladığı takvime göre sonraki organizasyonlar ise 2028, 2031 ve 2033 yıllarında gerçekleştirilecek. CAF Başkanı Motsepe, 2030 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'nın aynı yıl yapılmayabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA
TanzanyaAfrikaKenyaDünyaSporSon Dakika

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