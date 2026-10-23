Kenya'da inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olabilir

Kenya'da inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olabilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Eastleigh bölgesinde inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü. Nairobi Valiliği enkaz altında kalanlar olabileceğini belirtirken acil durum ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 12 katlı inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanlar olabileceği belirtildi.
12 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Kenya'nın başkenti Nairobi'nin ticari ve konut bölgesi Eastleigh'de yerel saatle 13.00 sıralarında inşaat halindeki 12 katlı bir bina çöktü. Nairobi Valiliği'nden yapılan açıklamada, enkaz altında kalanların olabileceği ifade edildi.
Acil durum ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başlarken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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