Mourinho\'nun muhabire bakışı olay oldu

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Jose Mourinho yönetimindeki Madrid ekibi, ezeli rakibi karşısında önemli bir galibiyete imza attı.

Ancak karşılaşmanın ardından futbolseverlerin dikkatini çeken tek gelişme maçın sonucu olmadı. Mücadele öncesinde stadyum tünelinde kaydedilen Mourinho görüntüleri de tartışma konusu oldu.

MUHABİRİN YANINDAN GEÇERKEN BAKTI

Yayıncı kuruluş DAZN'ın muhabiri Sandra Diaz, Camp Nou'nun soyunma odası tünelinde canlı yayın yaptığı sırada Jose Mourinho ve Kylian Mbappe'nin bulunduğu grup yanından geçti. Kameralara yansıyan görüntülerde Mourinho'nun, yanından geçtiği muhabire doğru baktığı görüldü. Portekizli teknik adamın bu hareketi, görüntülerin paylaşılmasının ardından farklı yorumları beraberinde getirdi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Bazı futbolseverler Mourinho'nun bakışlarını rahatsız edici bulurken, bazıları ise kısa bir görüntü üzerinden böyle bir değerlendirme yapılmasının doğru olmadığını savundu.