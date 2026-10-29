İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

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İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı
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Antalya'da yaşamına son verme girişiminden 12 gün sonra hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun geride bıraktığı belirtilen iki ayrı notta çarpıcı dolandırıcılık iddiaları yer aldı. Çavuşoğlu'nun ortağı Mehmet Ş.'yi suçladığı öne sürülen 8 sayfalık, 20 maddelik metnin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şirket gelirlerinin paravan şirketlere aktarıldığı iddia edilirken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs 2026 tarihinde yaşamına son verme girişiminde bulundu. Çavuşoğlu, 17 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre ölümünün ardından Çavuşoğlu tarafından kaleme alındığı belirtilen iki ayrı not ortaya çıktı. Bunlardan ilki, el yazısıyla hazırlandığı ifade edilen kısa bir nottu. Çavuşoğlu'nun bu notta ortağı Mehmet Ş.'yi kendisini dolandırmakla suçladığı ve yaşamına son verme kararından sorumlu tuttuğu belirtildi.

İkinci notun ise doğrudan Mehmet Ş.'ye hitaben hazırlandığı, sekiz sayfa ve 20 maddeden oluştuğu aktarıldı. Çavuşoğlu'nun söz konusu metinde, uzun yıllardır birlikte iş yaptığı ortağının kendisini nasıl dolandırdığını düşündüğünü, şirket çalışanları ve diğer ortakların da dahil olduğunu ileri sürdüğü işlemleri ve tespit ettiği usulsüzlükleri ayrıntılarıyla anlattığı ifade edildi.

VEFATININ ARDINDAN SAVCILIĞA BAŞVURULDU

Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Hazırlanan şikâyet dilekçesinde, Mehmet Ş.'nin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi şüpheli olarak gösterildi.

Şikâyetçi taraf, Çavuşoğlu'nun güveninin kötüye kullanıldığını ve ortakları tarafından organize şekilde dolandırıldığını ileri sürdü. Dilekçede, şüphelilerin paravan şirketler kurarak Çavuşoğlu'nun ortak olduğu şirketleri zarara uğrattıkları, şirket kaynaklarını kendi hesaplarına ve bağlantılı şirketlere aktardıkları iddia edildi.

Çavuşoğlu'nun bıraktığı belirtilen notların asıllarının ise Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki soruşturma dosyasında bulunduğu ifade edildi.

İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

"BEN HERKESE KARŞI SENİ SAVUNDUM"

Çavuşoğlu'nun Mehmet Ş.'ye hitaben yazdığı öne sürülen notlarda, ortağına duyduğu güven ve sonrasında yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin ifadeler yer aldı.

Çavuşoğlu, geçmişte birçok kişinin kendisini Mehmet Ş. ile yaptığı ortaklık konusunda uyardığını ancak bu uyarılara rağmen ortağını savunduğunu belirtti.

Bazı arsaların ve projelerin, Mehmet Ş.'ye duyduğu güven nedeniyle kendi adına kaydedilmediğini, söz konusu taşınmazların ortağının üzerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Notlarda, Çavuşoğlu'nun ortaklık ilişkisi boyunca yaşandığını iddia ettiği mali işlemlere ve şirket yönetimindeki uygulamalara da yer verildi.

ŞİRKET GELİRLERİNİN GAYRİRESMÎ HAVUZA AKTARILDIĞI İDDİASI

Çavuşoğlu'nun notlarında yer aldığı belirtilen iddialardan biri, şirkete ait tekstil mağazalarındaki alt kiracılardan elde edilen gelirlerle ilgili oldu. İddiaya göre alt kiracılardan ciro üzerinden alınan kiraların yüzde 5'i, Mehmet Ş.'nin seçim ve özel harcamalar için oluşturduğu öne sürülen, şirket içinde "havuz" olarak adlandırılan gayriresmî bir kaynağa aktarıldı. Bu işlemlerin Çavuşoğlu'ndan gizlendiği ileri sürüldü.

MAĞAZA DEVİRLERİNDE KAYIT DIŞI TAHSİLAT SUÇLAMASI

Çavuşoğlu'nun notlarında, Antalya dışındaki tekstil mağazalarının devir işlemlerine ilişkin iddialar da yer aldı. Çavuşoğlu, mağazaların devri sırasında yüksek tutarlarda tabela ve devir parası adı altında tahsilatlar yapıldığını tesadüfen öğrendiğini, ancak bu işlemlerden daha önce haberdar olmadığını belirtti.

Söz konusu tutarların elden döviz bürolarına ödendiği, şirket hesaplarına aktarılmadığı ve karşılığında fatura düzenlenmediği ileri sürüldü. Çavuşoğlu'nun iddialarına göre bu işlemlerin organizasyonunda, Mehmet Ş.'nin bilgisi dahilinde Hilmi Bilal S. ve Murat Y. rol oynadı.

İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN KÂR SAĞLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Notlarda yer alan bir başka iddia ise tekstil ürünlerinin tedarik sürecine ilişkin oldu. Çavuşoğlu, ortağı Mehmet Ş.'nin oğlu Muharrem Ş. ile diğer ortak Hilmi Bilal S.'nin kardeşi Ali Kemal S. üzerinden, kendisinin ortak olduğu şirkete benzer unvana sahip bir paravan şirket kurulduğunu ileri sürdü.

İddiaya göre toptan tekstil ürünleri önce bu şirkete alındı, ardından üzerine kâr eklenerek Çavuşoğlu'nun ortak olduğu ana şirkete satıldı. Bu yöntemle şirketin zarara uğratıldığı ve gelirlerin başka şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA 11 ŞÜPHELİNİN ADI GEÇİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikâyet dilekçesinde toplam 11 kişi şüpheli olarak gösterildi. Şüpheliler arasında Çavuşoğlu'nun ortağı Mehmet Ş. ile iki oğlu Süleyman Arıkan Ş. ve Muharrem Ş. yer aldı.

Diğer şüpheliler ise ortak Hilmi Bilal S., kardeşleri Ali Kemal S. ve Bekir S. ile Murat Y., Aycan F., Erhan A., Alpaslan A. ve Tolga K. olarak sıralandı. Şikâyetçi taraf, Mehmet Ş.'nin merkezinde bulunduğunu ileri sürdüğü bir yapı aracılığıyla şirket gelirlerinin paravan şirketlere ve gayriresmî kaynaklara aktarıldığını iddia etti.

NOTLARIN SONUNDA PİŞMANLIK İFADELERİ YER ALDI

Çavuşoğlu tarafından bırakıldığı belirtilen notların son bölümünde, Mehmet Ş.'ye duyduğu güven nedeniyle pişmanlık yaşadığına ilişkin ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

Çavuşoğlu'nun, geçmişte ortağına karşı kendisini uyaran kişilerin sözlerini dikkate almaması nedeniyle mahcubiyet duyduğunu dile getirdiği ileri sürüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Murat Y., Erhan A., Alpaslan A., Aycan F. ve Tolga K.'nın gözaltına alındığı öne sürüldü. Mehmet Ş., Muharrem Ş., Süleyman Arıkan Ş., Hilmi Bilal S., Ali Kemal S. ve Bekir S. hakkında da gözaltı kararı bulunduğu iddia edildi.

Ancak söz konusu kişilerin uzun süredir yurt dışında bulunmaları nedeniyle gözaltına alınamadıkları ve haklarında yakalama kararı çıkarılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Çavuşoğlu'nun hayatını kaybetmeden önce hazırladığı belirtilen notlar, şirketlerin mali işlemlerine ve ortaklık ilişkilerine yönelik çok sayıda suçlama içeriyor. Şikâyet dilekçesindeki iddiaların doğruluğu ve şüphelilerin hukuki sorumlulukları, yürütülen adli süreç sonucunda belirlenecek.

DolandırıcılıkAntalyaGözaltıGüncelAydınSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Saçmalık. İntihar edeceğine dava açsa olurdu. Savcılar ne güne duruyor. 2 1 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Kısacası batmış giderkende beni ortağım batırdı diye alacaklarına söylemiş gitmiş 0 1 Yanıtla
  • Bedirxan Bey Bedirxan Bey:
    az insan çok huzur fazls insan ogluna gvenmeyın. sonu husran.helebişin içinfe para var. 0 0 Yanıtla
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