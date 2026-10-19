Kenya'da tarikat davasında 190 çocuğun ölümünden Mackenzie ve 29 sanık suçlu bulundu - Son Dakika
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Kenya'da tarikat davasında 190 çocuğun ölümünden Mackenzie ve 29 sanık suçlu bulundu

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Kenya\'da tarikat davasında 190 çocuğun ölümünden Mackenzie ve 29 sanık suçlu bulundu
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Mombasa'daki mahkemede görülen davada, açlık tarikatı lideri Paul Mackenzie ve 29 sanık 190 çocuk ile 1 yetişkinin ölümünden suçlu bulundu. Sanıkların cezalarının 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Kenya'da 190 çocuk ve 1 yetişkinin ölümüne ilişkin davada, "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie ve beraberindeki 29 sanık suçlu bulundu.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mombasa'daki mahkemede görülen davada Mackenzie ve beraberindeki 29 sanık hakkındaki karar açıklandı.

Kararı açıklayan hakim, 190 çocuk ve 1 yetişkinin öldürülmesine ilişkin suçlamaların 30 sanık hakkında da kanıtlandığını belirtti.

Kurban yakınlarının da takip ettiği karar duruşmasında, Shakahola'da kızı ve iki torununun da aralarında bulunduğu 8 aile üyesini kaybeden 62 yaşındaki Francis Wanje de yer aldı.

Mackenzie, karar duruşması sırasında tepkisiz kaldı. Mahkemenin, Mackenzie ve diğer sanıkların cezalarını 6 Kasım'da açıklaması bekleniyor.

Savcılığa göre ölüm süreci aşamalı şekilde planlandı

Savcılık, Mackenzie'nin Shakahola Ormanı'ndaki yaklaşık 325 hektarlık arazisinde aşırı aç kalmayı teşvik ettiğini ve bu süreci yönettiğini kaydetti.

İddianamede, önce çocukların, ardından gençlerin, kadınların ve son olarak erkeklerin ölmesini öngören hiyerarşik bir düzen kurulduğu belirtildi.

Savcılık, otopsi raporları ve polis kayıtlarına dayanarak çocukların çoğunun açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini, bazı çocuklarda ise boğulma, boyuna bası uygulanması ve kafa travmasına bağlı ölüm bulgularının tespit edildiğini duyurdu.

Tarikat lideri hakkında Nisan 2023'te soruşturma başlatılmıştı

Kenya'da Nisan 2023'te, Good News International Kilisesi'nin papazı Paul Mackenzie hakkında, müritlerine aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını telkin ettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin bulunduğu Shakahola Ormanı'nda yürütülen operasyonlarda 429 ceset çıkarılmış, yaklaşık 100 kişi de tarikatın elinden kurtarılmıştı.

Hayatını kaybedenlere ilişkin dosyaların 238 yetişkin ve 191 çocuk üzerinden ayrıldığı belirtilmişti.

Mackenzie hakkında, Shakahola Ormanı'ndaki ölümlere ilişkin cinayet, adam öldürme, işkence ve terör suçlamalarının yanı sıra Kilifi bölgesinde 52 kişinin ölümüyle bağlantılı yeni suçlamalar da yöneltilmişti.

Söz konusu ölümlerin, Mackenzie'nin cezaevindeyken verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştiğine ilişkin deliller bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA
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