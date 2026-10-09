Kenya, Ebola ve kuraklıkla mücadele için Çin'den 2 milyon dolar aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenya, Ebola ve kuraklıkla mücadele için Çin'den 2 milyon dolar aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya, Ebola ve kuraklıkla mücadele için Çin\'den 2 milyon dolar aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Kenya'ya Ebola ve kuraklıkla mücadele için 2 milyon ABD doları nakdi bağışta bulundu. Törende imzalanan belge uyarınca, 1 milyon dolar Ebola riski yüksek bölgelerde hazırlık altyapısına, 1 milyon dolar da kuraklığın etkilerini hafifletmeye ayrılacak.

NAİROBİ, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin, Ebola ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Kenya'ya 2 milyon ABD doları tutarında nakdi bağışta bulundu.

Perşembe günü başkent Nairobi'deki Ulusal Hazine binasında düzenlenen yardım törenine Çin'in Kenya Büyükelçisi Guo Haiyan, Kenya Ulusal Hazine Sekreteri Chris Kiptoo ve Halk Sağlığı Sekreteri Mary Muthoni katıldı. Törende taraflar, hibenin devrine ilişkin belgeyi imzaladı.

Kenya hükümetinin talebi üzerine sağlanan yardımın 1 milyon doları, Ebola açısından çok yüksek ve yüksek riskli olarak belirlenen bölgelerde salgına hazırlık altyapısının güçlendirilmesi için kullanılacak.

Bağışın 1 milyon dolarlık diğer kısmı ise Kenya hükümetinin kuraklığın etkilerini hafifletme çalışmalarını desteklemeye ayrılacak.

Guo, törende yaptığı konuşmada, Çin'in sağladığı bağışın, Çin hükümeti ve halkının, Kenya Cumhuriyeti hükümeti ve halkına karşı olan dostane duygularını yansıttığını vurguladı.

Guo, Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi çerçevesinde Kenya ile kalkınma işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.

Kiptoo ise taleplerine hızla yanıt vererek, Ebola'nın etkilerini azaltma çalışmalarını ve kuraklık yardımlarını desteklemek üzere zamanında mali yardım sağlayan Çin'e müteşekkir olduklarını ifade etti.

Kenya'da salı günü yurtdışı kaynaklı ilk Ebola vakası bildirildi. Son 7 yıldır Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Kenya vatandaşı, Nairobi'deki bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDoğal AfetlerGüncelSağlıkKenyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:24
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
11:07
Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
10:59
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:27
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
10:15
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
10:11
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
09:24
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:45:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Kenya, Ebola ve kuraklıkla mücadele için Çin'den 2 milyon dolar aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei