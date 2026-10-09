Kenya, Ebola ve kuraklıkla mücadele için Çin\'den 2 milyon dolar aldı

NAİROBİ, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin, Ebola ve kuraklıkla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Kenya'ya 2 milyon ABD doları tutarında nakdi bağışta bulundu.

Perşembe günü başkent Nairobi'deki Ulusal Hazine binasında düzenlenen yardım törenine Çin'in Kenya Büyükelçisi Guo Haiyan, Kenya Ulusal Hazine Sekreteri Chris Kiptoo ve Halk Sağlığı Sekreteri Mary Muthoni katıldı. Törende taraflar, hibenin devrine ilişkin belgeyi imzaladı.

Kenya hükümetinin talebi üzerine sağlanan yardımın 1 milyon doları, Ebola açısından çok yüksek ve yüksek riskli olarak belirlenen bölgelerde salgına hazırlık altyapısının güçlendirilmesi için kullanılacak.

Bağışın 1 milyon dolarlık diğer kısmı ise Kenya hükümetinin kuraklığın etkilerini hafifletme çalışmalarını desteklemeye ayrılacak.

Guo, törende yaptığı konuşmada, Çin'in sağladığı bağışın, Çin hükümeti ve halkının, Kenya Cumhuriyeti hükümeti ve halkına karşı olan dostane duygularını yansıttığını vurguladı.

Guo, Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi çerçevesinde Kenya ile kalkınma işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.

Kiptoo ise taleplerine hızla yanıt vererek, Ebola'nın etkilerini azaltma çalışmalarını ve kuraklık yardımlarını desteklemek üzere zamanında mali yardım sağlayan Çin'e müteşekkir olduklarını ifade etti.

Kenya'da salı günü yurtdışı kaynaklı ilk Ebola vakası bildirildi. Son 7 yıldır Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Kenya vatandaşı, Nairobi'deki bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.