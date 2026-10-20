190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı

Kenya'da kendisini dini lider olarak tanıtan Paul Mackenzie'nin, takipçilerini İsa'ya kavuşacakları vaadiyle aç kalmaya yönlendirdiği tarikat faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Good News International Kilisesi'nin lideri Mackenzie, 190 çocuk ve bir yetişkinin ölümünden suçlu bulundu. Dünyayı sarsan olayda, tarikat üyelerinin belirli bir sırayla ölüme gönderilmesinin planlandığı ortaya çıktı.

190 ÇOCUK VE BİR YETİŞKİNİN ÖLÜMÜNDEN SUÇLU BULUNDU

Kenya'da görülen davada mahkeme, Good News International Kilisesi'nin lideri Paul Mackenzie'yi 190 çocuk ve bir yetişkinin öldürülmesinden suçlu buldu.

Mackenzie'nin, dünyanın sonunun yaklaştığını söyleyerek takipçilerine yemek yememeleri gerektiğini telkin ettiği, açlıktan ölmeleri halinde İsa'ya kavuşacaklarını vadettiği belirtildi.

ÖLÜM PLANI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Mackenzie, takipçilerinin ölümünü aşamalı olarak planladı. İddiaya göre önce çocukların, ardından kadınların ve genç erkeklerin, son olarak da geriye kalan erkeklerin ölmesi öngörüldü.

Bu plan, olayın yalnızca bireysel açlık eylemlerinden ibaret olmadığını, tarikat üyelerinin sistematik biçimde ölüme yönlendirildiğini ortaya koyan en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu.

TOPLU MEZARLAR ORMANDA BULUNDU

Facia, 2023 yılında Kenya'nın Shakahola Ormanı'nda toplu mezarların ortaya çıkarılmasıyla dünya gündemine taşındı.

Bölgede başlatılan arama çalışmalarında çok sayıda insanın cansız bedenine ulaşılırken Mackenzie aynı yıl gözaltına alındı. Yapılan incelemeler, tarikat üyelerinin dini vaatlerle uzun süre aç kalmaya yönlendirildiği iddialarını gündeme getirdi.

CEZALARI 6 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Paul Mackenzie ile aralarında eşinin de bulunduğu 28 sanık hakkında ceza kararının 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

ORMANDA 400'DEN FAZLA CESET BULUNDU

Shakahola Ormanı'ndaki aramalarda bugüne kadar 400'den fazla ceset çıkarıldı. Cesetlerin büyük bölümünün ileri derecede çürümüş olması nedeniyle kimlik tespiti güçleşirken yalnızca 26 kişinin kimliği belirlenebildi. Mahkemenin verdiği suçluluk kararı 191 kişinin ölümünü kapsarken diğer ölümlerle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Duruşmada bazı çocukların ailelerinin gözü önünde yiyecekten mahrum bırakıldığı da ortaya konuldu. Mackenzie ise takipçilerini zorla aç bıraktığı suçlamasını reddetti ancak mahkeme savunmasını kabul etmedi.