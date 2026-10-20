Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı - Son Dakika
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Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

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Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı
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İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te yürürlüğe giren 'Yarısı Bizden' desteğinin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Bakan Murat Kurum, bu kararın ardından İstanbulluları uzlaşmaya çağırdı.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasında milyonlarca ev sahibini ilgilendiren yeni bir karar alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut başına 1 milyon 875 bin TL'ye kadar finansman sağlanan kampanyanın süresinin 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

MURAT KURUM ÇAĞRI YAPTI

İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesini teşvik etmek amacıyla 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren "Yarısı Bizden" kampanyasının süresi uzatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için yeni son tarihin 31 Aralık 2027 olduğunu bildirdi.

"ERTELEMEYİN, UZLAŞIN"

İstanbul'daki kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."

KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK

Kampanya kapsamında riskli konutunu yenilemek isteyen hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin TL'lik finansman imkanı sunuluyor.

Destek paketinin ayrıntıları şöyle:

  • -875 bin TL: Geri ödemesiz hibe
  • -875 bin TL: Kredi desteği
  • -125 bin TL: Taşınma desteği

Böylece vatandaşlar, sağlanan finansman desteğinden yararlanarak konutlarını yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettirebiliyor.

İŞ YERLERİ İÇİN DE DESTEK VAR

Kampanya yalnızca konutları değil, riskli yapılardaki iş yerlerini de kapsıyor.

Hak sahibinin bir dükkanı veya iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.

Aynı hak sahibine ait diğer her bir dükkan için ise 875 bin TL kredi imkanı sunuluyor.

BÜYÜK SİTELERDE TOKİ VE EMLAK KONUT DEVREYE GİRİYOR

Site ve benzeri büyük ölçekli dönüşüm projelerinde ise inşaat çalışmalarını TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Bu modelde her hak sahibine 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Hibe tutarı toplam inşaat maliyetinden düşülürken kalan borç, uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2027

Yeni düzenlemeyle birlikte "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak isteyen İstanbullulara ek süre tanınmış oldu.

Bakan Kurum, vatandaşlara binalarının riskli yapı tespitini yaptırmaları ve uzlaşma sağlayarak dönüşüm sürecini başlatmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Murat KurumİstanbulGüncelÇevreEmlakSon Dakika

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