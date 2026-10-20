Sarıyer'de selde 19 yıllık giyim mağazasının zararı 7 milyon 500 bin lira oldu - Son Dakika
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Sarıyer'de selde 19 yıllık giyim mağazasının zararı 7 milyon 500 bin lira oldu

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Sarıyer Ayazağa'da 14 Ekim'deki kuvvetli sağanakta 19 yıllık hazır giyim mağazasını su bastı. Yaklaşık 600 metrekarelik mağazada su 1 metre 70 santimetreye çıkarken işletme sahibi yaklaşık 7 milyon 500 bin lira zarar oluştuğunu belirtti.

Sarıyer Ayazağa'da selde 19 yıllık hazır giyim mağazasını su bastı. Yaklaşık 600 metrekarelik mağazada su seviyesi 1 metre 70 santimetreye kadar yükselirken, ürünler ve ekipmanlar kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi Kenan Sümer, sel nedeniyle yaklaşık 7 milyon 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek, "19 yıllık bir işletmeyiz. 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici" dedi. Mağazaya su baskını olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar sürüklendi. Mahallede Kenan Sümer'in işettiği giyim mağazasını da su bastı. 19 yıllık aile işletmesi olan mağazada su kısa sürede ve büyük bir hızla mağazaya doldu. O sırada mağazada bulunan işletme sahibinin oğlu ve gelini kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Yaklaşık 600 metrekarelik mağazada su seviyesi 1 metre 70 santimetreye kadar yükseldi. Mağazadaki ürünler, stantlar ve ekipmanlar su ve çamur içinde kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Suyun, mağazaya dolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride bulunan iki kişinin dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü. Mağaza sahibi Kenan Sümer, sel nedeniyle yaklaşık 7 milyon 500 bin liralık zarar oluştuğunu belirtti.

'19 SENENİN 1- 2 DAKİKADA YOK OLMASI DA ACI VERİCİ'

Mağaza sahibi Kenan Sümer, "Bütün gün yağmur yağıyordu. Akşama doğru 6 gibi yoğun bir su kütlesi bir anda Dereboyu Caddesi'nden, Atatürk Caddesi'ne doğru gelince, kapıdan içeri çok şiddetli, tazyikli bir su geldi. Oğlumla gelinim o anda dükkandaydı. Ayazağa'daki bütün esnaflar gibi biz de çok ciddi bir zarar gördük. 7 milyon 500 bin civarı bu mal, ekipman, beyaz eşya, bütün, totalde bir zarar geldi. Bir dakikada hepsi gitti. 19 yıllık bir işletmeyiz burada. Yıllardır da buradayız, ailece yürütüyoruz burayı. İnşallah tekrar kalkmaya çalışacağım. Oğlumla gelinimin evlilik yıldönümüydü, 17 Ekim. Balkanlar'da olacak tatil yapacaklardı. O da iptal oldu. Çocuklar göstermiyorlar ama üzüldüler tabii. Krizde açmıştım burayı. 'Niye açıyorsun, nasıl açıyorsun' dediler. Ailece geldik, tadilatını yaptık, açtık ve çok şükür çalıştık. Çok şeyler başardık, yaptık. Çocukları okuttuk, yetiştirdik. Ama 19 senenin 1- 2 dakikada yok olması da acı verici. Üzgünüz ama gülüyoruz. Şu anda biz enkazı kaldırdık. İSTAÇ ekibi geldi, İstanbul Büyükşehir ekibi geldi. Şu anda temizlik yapılıyor. Bitmek üzere. Kuruması, boyaması, stantların tekrar gelmesi, bunlar bir ekonomi, süreç, tahminen 1- 1 buçuk ay gibi bir süre bulacak düzelmesi" dedi.

'SABAH 5'TE KALKIP GETİRDİĞİM ÜRÜN AKŞAM EZANINDA ÖNÜMDEN AKIP GİDİYORDU'

Sele eşiyle birlikte dükkanda yakalanan Hüseyin Sümer, "14 Ekim'de korkunç bir felaket yaşadık. Zaten o günün sabahından beri korkunç bir yağış vardı, yağmur vardı. Önce dükkanın yanındaki bina ile arasında boşluk var, orası bir havuz oldu. O havuz 2 metreyi geçti yükseklik, duvarlarda çatlaklar delikler açıldı. Oralardan su gelmeye başladı. Eşimle beraber o suya müdahale ederken birden bir dere patlaması oldu, büyük bir ses geldi, korkunç tazyikli bir su geldi. Anlayamadık biz bir yandan kıyafetleri diğer tarafa, güvenli tarafa almaya çalışırken kapıya ses duyup kapıya bakınca o korkunç bir su girmeye başladı. Artık her şeyi bırakıp canımızı kurtarma yoluna başladık. 20 yıllık bir emek. Şöyle söyleyeyim, sabah 5'te kalkıp getirdiğim ürün akşam ezanında önümden akıp gidiyordu. Bütün sermaye, bütün emekler, canını kurtardıktan sonra dönüp bakıyorsun evet korkunç bir şey. Buradan zor çıktık, birisi bize elini uzattı kim olduğunu hatırlayamıyorum" dedi

'TEK DERDİM EŞİMİ KURTARMAKTI'

Sümer, "Eşimle yıl dönümümüzdü, garip bir yıl dönümü oldu. İlk yılımız garip bir şey oldu ya sinirlerimiz bozuldu, gülüyoruz böyle bakmayın ama Allah'a şükür canımızı kurtarabildik gerçekten çok korkunç bir afet. Ne kadar anlatacak aslında bu çünkü burada yaşayan insanlar durumun korkunçluğunu biliyor ki mağazadan çıktıktan sonra korktuk, su yükselmeye devam ediyor buradan kaçmamız gerek diyerek bu gördüğünüz sokaktan eşimi sırtıma aldım, önde kuzenim vardı onu destek aldım ayaklarımızı sürte sürte çıkmaya, bu süreçten kurtulmaya çalıştık. Yolda bile bel hizasının üstündeydi su. Buradan çıkmak ve tek derdim eşimi kurtarmaktı. Bu aile işletmesi. Burayı gördüğünüz, çıkan her şeyi bu 6 hafriyat kamyonu boşalttı, hala da devam edeceğiz. ya bu gördüğünüz her ürün bizim sırtımızdan buraya girdi" dedi.

Kaynak: DHA
Doğal AfetlerAyazağaSarıyerEkonomiGüncelGiyimSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de selde 19 yıllık giyim mağazasının zararı 7 milyon 500 bin lira oldu - Son Dakika
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