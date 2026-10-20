Sarıyer Ayazağa'da sel sularına kapılan motokurye metrelerce sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıyer Ayazağa'da sel sularına kapılan motokurye metrelerce sürüklendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa\'da sel sularına kapılan motokurye metrelerce sürüklendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Ayazağa'da geçen hafta etkili olan selde bir motokurye suya kapılarak metrelerce sürüklendi, o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde akıntıyla sürüklenen motokuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

Sarıyer’de geçen hafta yaşanan selde, Ayazağa Mahallesi’nde suya kapılan bir motokuryenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuryenin sel sularıyla birlikte metrelerce sürüklendiği görülüyor.

SEL SULARINA KAPILDI

İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak, kentin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Trafikte ilerlemeye çalışan motokuryeler de selden etkilendi.

Sel sularının en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Ayazağa Mahallesi’nde, bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

AYAZAĞA DERESİ TAŞTI

Selde Ayazağa Deresi’nin taşmasıyla mahallede çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü, bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek’in verdiği bilgiye göre, sel öncesindeki 24 saatte Sarıyer’de metrekareye 200 kilograma kadar, Beykoz’da ise 280 kilogram yağış düştü.

DERE YATAĞINDAKİ YAPILAR YIKILIYOR

Selin ardından yetkililer, dere yatağındaki yapıların yıkılmasına karar verdi. Bu kapsamda Ayazağa Atatürk Stadı yıkıldı. Dere yatağında bulunan Kur’an kursu, 16 iş yeri ve çevredeki bazı konutların da yıkılması planlanıyor.

İSTANBUL’DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamasına göre, selde İstanbul’da 6 kişi hayatını kaybetti. Kocaeli’den sürüklenerek Pendik’te bulunan 2 kişiyle birlikte can kaybı 8'e yükseldi. 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yaklaşık 19 bin 300 hasar ihbarı yapıldığı, yaklaşık 2 bin konut ile 900 iş yerinin ağır hasar gördüğü belirlendi.

Kaynak: İHA
Hava Durumu3. SayfaGüvenlikİstanbulAyazağaSarıyerGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Görüntü Türkiye’den Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:04:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Sarıyer Ayazağa'da sel sularına kapılan motokurye metrelerce sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei