Protestolarla yıkılan İtalya\'da ordu sokağa iniyor! Milano\'ya 500 asker gönderilecek

İtalya'da hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Milano'da polis ekiplerine destek vermek amacıyla 500 askerin daha görevlendirileceğini açıkladı.

Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözden eyleme! Milano'yu korumak için 500 asker daha" ifadelerini kullandı.

Askerlerin, kentte kamu düzenini sağlamak amacıyla yürütülen "Güvenli Sokaklar" operasyonu kapsamında görev yapması planlanıyor.

GÖSTERİLER YAĞMA VE ÇATIŞMALARA DÖNÜŞTÜ

Milano'da 17 Ekim'de hayat pahalılığına, savaşlara ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı başlayan protestolar ilk saatlerde barışçıl şekilde ilerledi.

Ancak gösterilerin ilerleyen saatlerinde yüzlerini kapatan bazı gruplar polisle çatışmaya girdi. Göstericiler güvenlik güçlerine taş ve çeşitli cisimler fırlatırken çöp konteynerlerini ateşe verdi, barikatlar kurdu ve mağazaları yağmaladı.

Polis, olaylara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kentin en işlek noktalarından Duomo Meydanı ve çevresindeki alışveriş alanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

271 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

18 Ekim'de yaşanan olayların ardından Milano polisi 271 kişiyi emniyete götürdü. Bu kişilerden 32'si gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanırken 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis verilerine göre emniyete götürülenlerin 220'si çocuk yaştaydı. Çatışmalarda 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Milano'daki ticari işletmelerin uğradığı zararın ise ilk hesaplamalara göre 1 milyon euroya ulaştığı açıklandı.

LÜKS MAĞAZALAR VİTRİNLERİNİ BOŞALTTI

Şiddet olaylarının yeniden yaşanmasından endişe eden mağaza sahipleri, Milano'nun ünlü alışveriş caddesi Via Montenapoleone'de önlem aldı.

Chanel, Tiffany ve Dior gibi dünyaca ünlü markaların bulunduğu bölgede birçok mağaza vitrinlerindeki ürünleri kaldırırken bazı iş yerleri erken kapandı. Yağmalanan mağazaların ardından çok sayıda işletme camlarını ahşap panellerle kapattı.

MELONİ HÜKÜMETİNDEN YENİ GÜVENLİK PAKETİ

Başbakan Giorgia Meloni, yaşanan olayların ardından bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle acil toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda protestolar sırasında şiddete başvuran kişilere yönelik yeni yasal düzenlemeler ele alındı. Hükümetin hazırladığı güvenlik paketinde çocuk yaştaki şüphelilere yönelik önleyici gözaltı uygulamasının genişletilmesi, toplu mala zarar verme suçlarına ilişkin yaptırımların artırılması ve sokak çetelerine karşı yeni önlemler alınması değerlendiriliyor. Yeni düzenlemelerin 20 Ekim'deki Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesi bekleniyor.