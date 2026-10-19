Ayazağa selinin 6'ncı günü: Aşçı Ahmet Derin'den hâlâ iz yok, ağabeyi aramaların artırılmasını istedi - Son Dakika
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Ayazağa selinin 6'ncı günü: Aşçı Ahmet Derin'den hâlâ iz yok, ağabeyi aramaların artırılmasını istedi

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İstanbul Sarıyer'deki selde aracıyla sürüklenen 63 yaşındaki Ahmet Derin için ekipler 6 gündür Haliç ve çevresini tarıyor. Aracı ve birlikte kaybolan arkadaşı bulunmasına rağmen Derin'e ulaşılamadı. Ağabeyi Haydar Derin umudunu korduklarını belirterek devletten daha sık arama yapılmasını talep etti.

Ayazağa'da selde kaybolan Ahmet Derin'i (63) arama çalışmaları 6'ncı gününde Haliç ve çevresinde devam ediyor. Ağabey Haydar Derin (70), "Hala da umutla bekliyoruz. Kardeşim Ayazağa'da sel sularına kapıldı. Aracı bulundu, yanındaki arkadaşı bulundu ama kardeşim daha bulunmadı" dedi. Ekiplerin arama çalışmaları havadan görüntülendi.

6 GÜNDÜR HALİÇ'TE ARANIYOR

İstanbul'da sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen selde Ahmet Derin ve yanında bulunan arkadaşı Ahmet Usta aracıyla sel sularında kayboldu. Deniz Polis Arama Kurtarma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin Ahmet Derin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde Haliç ve çevresinde sürüyor. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

AĞABEYİNDEN DAHA SIK ARAMA ÇAĞRISI

Ahmet Derin'in ağabeyi Haydar Derin, "Hala umutla bekliyoruz. Kardeşim Ayazağa'da sele kapıldı ve devletten daha sık aramalarını istiyorum. Kardeşim buradaki Ayazağa deresinde arandı ama bir şey bulamadık. Ama mutlaka Haliç'te veya Haliç'in ilerisinde daha sık aramalarını istiyorum. Birkaç ekip çalışıyor ama motorla gelip gidiyorlar, bilmiyorum artık. Aracı bulundu, yanındaki arkadaşı bulundu ama benim kardeşim daha bulunmadı. Kardeşim aşçıydı, 2 tane çocuğu var ve işten dönerken sel geliyor, 2 arkadaşı birden kapıyor" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ayazağa selinin 6'ncı günü: Aşçı Ahmet Derin'den hâlâ iz yok, ağabeyi aramaların artırılmasını istedi - Son Dakika
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