Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı - Son Dakika
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Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

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İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden ve cansız bedeni Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde tabuta sarılarak ağlayan ailesinin, "Soğuk havada montunu bile giydiremezdik. Zorla giyerdi. Bunun içine nasıl girdin. Benim güzel babam" sözleri yürekleri dağladı.

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından cesedi Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Haşim Ciritlioğlu'nun tabutuna kapanarak gözyaşları döken acılı ailenin feryadı yürek dağladı.

Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

HALİÇ'TE BULUNMUŞTU 

Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından cesedi Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu için Ayazağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haşim Ciritlioğlu'nun tabutuna kapanarak ağlayan gözü yaşlı aile, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

AİLENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI 

Ailenin, "Soğuk havada montunu bile giydiremezdik. Zorla giyerdi. Bunun içine nasıl girdin. Benim güzel babam" şeklindeki feryatları yürek dağladı. Haşim Ciritlioğlu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Törene eşi, çocukları ve yakınları, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara katıldı.

Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı
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Kaynak: İHA
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