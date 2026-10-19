Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

İstanbul Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından cesedi Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Haşim Ciritlioğlu'nun tabutuna kapanarak gözyaşları döken acılı ailenin feryadı yürek dağladı.

HALİÇ'TE BULUNMUŞTU

Ayazağa'da yaşanan sel felaketinin ardından cesedi Haliç'te bulunan Haşim Ciritlioğlu için Ayazağa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Haşim Ciritlioğlu'nun tabutuna kapanarak ağlayan gözü yaşlı aile, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

AİLENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Ailenin, "Soğuk havada montunu bile giydiremezdik. Zorla giyerdi. Bunun içine nasıl girdin. Benim güzel babam" şeklindeki feryatları yürek dağladı. Haşim Ciritlioğlu ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Törene eşi, çocukları ve yakınları, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara katıldı.