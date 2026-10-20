AFAD amiri Murat Ergül, Sapanca'daki selde kurtardığı 8 aylık Zeynep bebeği ninniyle sakinleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AFAD amiri Murat Ergül, Sapanca'daki selde kurtardığı 8 aylık Zeynep bebeği ninniyle sakinleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 2 gün önce etkili olan sağanağın ardından Sapanca Fevziye Mahallesi'nde 8 kişilik bir aile selde mahsur kaldı. Dere üzerine havai hat kuran AFAD ekipleri önce anneyi, ardından çocukları karşıya geçirdi. Kurtarma sırasında uyanan Zeynep bebeği babalık içgüdüsüyle ninni söyleyerek uyuttuğunu anlatan Arama Kurtarma Amiri Murat Ergül, en büyük mutluluğun bebeği annesine teslim etmek olduğunu söyledi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği dere üzerine kurulan havai hatla kurtaran AFAD Amiri Murat Ergül, "Babalık içgüdüsüyle bebeğe ninni söyleyerek ve pışpış yaparak tekrar uyumasını sağladım. Onu tekrar uykusuna döndürmek bizi mutlu etti. Tabii en önemlisi de annemize bebeği teslim ettiğimiz zamanki paha biçilemez mutluluktu bizim için" dedi.

DERE ÜZERİNE HAVAİ HAT KURDULAR

Sakarya'da 2 gün önce etkili olan sağanak yağışlar sonrası Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan aileyi AFAD ekipleri kurtardı. AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğü'nde Doğada Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Murat Ergül ve ekip arkadaşları, dere üzerine kurulan havai hatla aileyi güvenli alana taşıdı. Ergül, kurtarma sırasında 8 aylık Zeynep bebeği de kucağına aldı. Uyuduğu sırada tahliye edilen bebek uyanınca Ergül, onu ninni söyleyip yeniden uyuttu.

BABALIK İÇGÜDÜSÜYLE NİNNİ SÖYLEDİ

Yaşadıklarını anlatan AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğü'nde Doğada Arama Kurtarma Amiri Murat Ergül, "20 yıldır AFAD'da, Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapıyorum. Malum sel nedeniyle Fevziye Mahallesi'nde fazlasıyla ihbar olmuştu. 8 kişilik bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine oraya intikal ettik. Su Üstü ve Doğada Arama Kurtarma ekipleri olarak müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Su Üstü Arama ekibinden bir kişinin karşıya geçmesi gerekiyordu. Mert Çömlekçi kardeşimiz yüzerek karşıya geçti. Devamında, havai hat dediğimiz sistemi kurduk ve diğer ekip arkadaşlarımızla karşıya geçtik. Daha sonra aileden önce anneyi karşıya geçirdik. Sonrasında Ayaz isimli çocuğu karşıya geçirdik. Ardından Zeynep bebeğe sıra geldi. İlk kucağıma aldığımda uyuyordu, uykusundaydı. Haliyle sisteme bağlarken uyandırmış olduk. Tekrar onu uyutmak istedim. Babalık içgüdüsüyle bebeğe ninni söyleyerek ve pışpış yaparak tekrar uyumasını sağladım. Bebeği tekrar uyutmanın mutluluğu vardı üzerimde. Gerçekten onu tekrar uykusuna döndürmek bizi mutlu etti. Tabii en önemlisi de annemize bebeği teslim ettiğimiz zamanki paha biçilemez mutluluktu bizim için." dedi.

Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtıVali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı Sarıyer'de 19 yıllık giyim mağazası 1-2 dakikada suya gömüldü: 7,5 milyon liralık zararSarıyer'de 19 yıllık giyim mağazası 1-2 dakikada suya gömüldü: 7,5 milyon liralık zarar İstanbul Valisi Gül acı gerçeği açıkladı: Zamanında önlem alınsaydı 7 vefat olmazdıİstanbul Valisi Gül acı gerçeği açıkladı: Zamanında önlem alınsaydı 7 vefat olmazdı Ayazağa'da selin vurduğu esnaf: TV8 binası çevresinde dere daraltıldı, su oradan taştıAyazağa'da selin vurduğu esnaf: TV8 binası çevresinde dere daraltıldı, su oradan taştı İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldiİstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Kaynak: DHA
SapancaSakaryaGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Hepsi Süper Lig’den İşte Sergen Yalçın’ın ekibindeki isimler Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler
Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
20:13
Fenerbahçe’de Ake oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 22:29:15. #7.13#
SON DAKİKA: AFAD amiri Murat Ergül, Sapanca'daki selde kurtardığı 8 aylık Zeynep bebeği ninniyle sakinleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei