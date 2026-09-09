Kenya, kayıt dışı yabancılar için geçici kayıt süreci başlattı - Son Dakika
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Kenya, kayıt dışı yabancılar için geçici kayıt süreci başlattı

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Kenya hükümeti, kayıt dışı yabancıların durumlarını düzenlemeleri için geçici bir kayıt süreci başlattı. Bu süreçte başvuranlar yasal kabul edilecek ve keyfi taciz veya ayrımcılığa maruz bırakılmayacak.

Kenya hükümeti, yabancıların küçük ölçekli ticari faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların ardından ülkede kayıt dışı bulunan yabancıların durumlarını düzenlemeleri için geçici kayıt süreci başlattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kenya'da yabancılara yönelik bir adım daha atıldı.

Kenya hükümetinden yapılan açıklamada, ülkedeki kayıt dışı yabancılar için geçici bir kayıt süreci başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, belirlenen kayıt süresi boyunca başvuru yapanların Kenya'da yasal olarak bulunduğunun kabul edileceği belirtilerek, güvenlik birimleri ve yerel yönetimlere yabancıların "keyfi taciz veya ayrımcılığa" maruz bırakılmaması talimatı verildi.

Geçici kayıt sürecinin, özellikle gerekli belgeleri bulunmayan yabancıların durumlarını düzenlemelerine imkan sağlaması bekleniyor.

Kenya'da yabancı işletmelere yönelik kısıtlama kararı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun yabancıların küçük ölçekli ticari faaliyetlerine yönelik kısıtlama kararı 7 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Karar, başta Doğu Afrika vatandaşları olmak üzere ülkede yaşayan yabancı tüccarlar ve işletmeler arasında endişeye yol açmıştı.

Kısıtlama kararının ardından yüzlerce Burundili, Nairobi'deki Burundi Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Büyükelçiliğe gelen bazı Burundililer ülkelerine dönebilmek için seyahat belgesi talep etmiş, bazıları ise Kenya'daki ikamet ve çalışma durumlarını düzenlemek için gerekli belgeler hakkında bilgi almıştı.

Uganda basınında ise Kenya'daki bazı Ugandalı tüccarların tehdit ve belirsizlik nedeniyle ülkelerine dönmeye başladığı, bazı kişilerin Busia Sınırı'ndan Uganda'ya geçtiği aktarılmıştı.

Kenya hükümeti, uygulamanın ülkedeki tüm yabancıları hedef alan bir sınır dışı etme kararı olmadığını, gerekli çalışma izinleri ve ticari ruhsatlara sahip yabancıların faaliyetlerini sürdürebileceğini açıklamıştı.

Devlet Başkanı Ruto, küçük ölçekli ticarete ilişkin düzenleme istemişti

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 2 Eylül'de Nairobi'de küçük ve orta ölçekli işletme sahipleriyle yaptığı toplantıda, yabancıların Kenya vatandaşlarıyla düşük sermaye gerektiren ticari faaliyetlerde rekabet etmemesi gerektiğini söylemişti.

Yabancı yatırımcıların istihdam ve üretimi artıracak alanlara yönelmesi gerektiğini belirten Ruto, seyyar satıcılık ve küçük ölçekli perakende faaliyetlerinin Kenyalılara ayrılması gerektiğini ifade etmişti.

Ruto'nun açıklamasının ardından hükümet, gerekli çalışma izinleri ve ruhsatları bulunmayan yabancıların küçük ölçekli ticari faaliyetlerine yönelik denetimlerin 7 Eylül'den itibaren artırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, kayıt dışı yabancılar için geçici kayıt süreci başlattı - Son Dakika

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