Kenya'da 8 katlı inşaatın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da 8 katlı inşaatın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

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Kenya\'da 8 katlı inşaatın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
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Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarındaki Mlolongo'da inşaat halindeki 8 katlı yapının en üst tabliyesi çöktü. İşçilerin altında kaldığı enkazdan 5 kişi sağ çıkarıldı, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarında inşaat halindeki 8 katlı binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kenya basınında yer alan haberlere göre, başkent Nairobi yakınlarındaki Mlolongo bölgesinde, Nairobi-Mombasa otoyolu üzerinde bulunan 8 katlı inşaat, yerel saatle 09.50 sıralarında çöktü. İşçilerin çalıştığı sırada en üst tabliye blokunun çökmesiyle yapının bir kısmının yıkıldığı ve işçilerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında 5 kişi enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde 3, ilerleyen saatlerde ise tamamı orta yaşlı erkeklere ait 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı 6'ya yükseldi.

Şantiyedeki kesin işçi sayısının belirlenmeye çalışıldığı ve enkazda arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtilirken, yetkililer vatandaşları ve güzergahı kullanan sürücüleri olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Kaynak: DHA
İş KazasıNairobiİnşaatGüncelKenyaDünyaSon Dakika

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