Kenya\'nın Makueni bölgesinde Nairobi-Mombasa karayolunda kazada en az 17 kişi öldü

Kenya'nın Makueni bölgesinde Nairobi-Mombasa karayolunda kazada en az 17 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kenya'da Makueni bölgesindeki Nairobi-Mombasa karayolunda cumartesi sabahı erken saatlerde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kenya polisi, kazada en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
NAİROBİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nin Makueni bölgesinde çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 17 kişinin hayatını kaybetti.
Kenya polisi, kazanın cumartesi sabahı erken saatlerde Nairobi-Mombasa karayolunda meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Xinhua
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