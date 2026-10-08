Kenya'da sağlık yetkilileri çarşamba günü, ülkede ilk yurtdışı kaynaklı Ebola vakasının doğrulandığını açıkladı. Bir gün önce başkent Nairobi'de bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
NAİROBİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da sağlık yetkilileri çarşamba günü ülkede ilk yurtdışı kaynaklı Ebola vakasını doğruladı. Bir gün önce, başkent Nairobi'de bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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8.10.2026 15:30:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kenya, yurtdışı kaynaklı ilk Ebola vakasını doğruladı; başkentte bir kişi öldü - Son Dakika
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