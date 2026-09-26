Araştırma, Kenya Elgon Dağı filleri hastalanınca 35 bitki türü kullandığını öne sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Araştırma, Kenya Elgon Dağı filleri hastalanınca 35 bitki türü kullandığını öne sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araştırma, Kenya Elgon Dağı filleri hastalanınca 35 bitki türü kullandığını öne sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'nın Elgon Dağı'nda fillerle iç içe yaşayan kişilerle görüşülerek yapılan araştırma, fillerin hastalandığında kendini ve ailesini iyileştirmek için 35 bitki türüne başvurduğu iddiasını ortaya koydu. Bu türlerden 25'inin bölgede tedavi amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Afrika filleri, hastalandıklarında kendilerini ve ailelerini iyileştirmek için onlarca farklı şifalı bitki kullanıyor. Kenya'nın Elgon Dağı bölgesinde fillerle iç içe yaşayan ve çalışan kişilerle yapılan görüşmelere dayanan bir araştırma bu sonuca vardı.Bölgedeki filler, sıra dışı davranışlarıyla uzun zamandır bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Beslenmeleri için gerekli mineralleri elde etmek üzere mağaralara girip kayaları dişleriyle kazıdıklarından dolayı "tuz madencisi filler" olarak biliniyorlar.Yeni yayımlanan araştırma, aynı fillerin ormandaki çeşitli bitki türlerini tedavi amacıyla da kullandığını öne sürüyor.

Araştırmanın direktörlerinden, ABD'deki Brown Üniversitesi'nden Dr. Elodie Freymann, çalışmanın, "Ormanların yok edilmesi, hayvanları ve insanları hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları ilaçlardan mahrum bırakıyor mu?" sorusunu da gündeme getirdiğini söyledi.Dr. Freymann, BBC News'e yaptığı değerlendirmede, "Bu, ilaçlarımızın insanlar hariç dünyayla da ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor" dedi.Yavru filler için ilaç

Bilim insanları, araştırmayı doğa koruma kuruluşu Mount Elgon Foundation ile birlikte yürüttü. Kenya'da yaban hayatı gözlemcileri ve yerli toplumlarının ileri gelenleri de dahil olmak görüşmeler yaptılar.Araştırmalarında hasta gibi görünen fillerin belirli bitkileri seçtiği ve anne fillerin yavrularına şifalı bitkiler verdiğine yönelik anlatıları belgelediler.Araştırmacılar bu anlatımlardan yola çıkarak fillerin 35 farklı bitki türü kullandığı sonucuna vardı. Bu türlerin 25'inin bölgede tedavi amaçlı kullanıldığı biliniyor.Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada, yaşadıklarını rahatça anlatabilmeleri için görüşülen kişilerin adları gizli tutuldu.Anlatılanlar bazı dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Bir yaban hayatı gözlemcisi, fillerin Angurweet adıyla bilinen bir bitkiyi "yavrularına ilaç olarak vermek için" kullandığını gördüğünü söyledi.Angurweet, mide ağrısı dahil çeşitli rahatsızlıklara karşı kullanılıyor. Gözlemciye göre anne filler, bitkinin yapraklarını koparıp başka ağaçların kökleriyle birlikte ağızlarında pürüzsüz bir hal alana kadar çiğniyor.Gözlemci, annelerin bu bitki karışımına kendi sütlerini de kattığını anlattı: "Bunu yavrularına veriyorlar. Yavrular da kendileri çiğneyip katı parçaları tükürüyor."Japonya'da, şu anda Nagasaki Üniversitesi'nde görev yapan primatolog Profesör Michael Huffman, bu özel anlatımın "ilginç" olduğunu ancak fillerin yavrularına özel tıbbi tedavi uyguladığını kanıtlamak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulacağını söyledi. Bilim insanları bu kanıtları toplamaya çoktan başladılar; birlikte çalıştıkları yerel yaban hayatı uzmanlarına, gözlemledikleri davranışları kaydetmeleri için kameralar verdiler.Ayrıca fillerin kullandığı bitkileri de analiz ediyorlar; fillerin kendilerinin keşfetmiş olabileceği yeni ilaçlar arıyorlar.Projenin önde gelen araştırmacılarından Hamburg'daki Bernhard Nocht Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Dr. Fabien Schultz, BBC News'e şunları söyledi: "Yerel bilgi bize bir harita verdi."Şimdi fillerin hareketlerini takip edip, belirli sağlık durumlarında belirli bitkileri seçip seçmediklerini ve bu bitkilerin ilgili biyolojik aktiviteye sahip olup olmadığını araştırmak istiyoruz."

Doğal ilaç fabrikalarıPek çok hayvan, kendini tedavi etmek için bitkilerden ve başka doğal yöntemlerden yararlanıyor.Fillerin kendi kendilerini tedavi ettiğine ilişkin en eski bilimsel anlatımlar, üçüncü yüzyılın başlarına uzanıyor.Romalı yazar Claudius Aelian, de Natura Animalium (Hayvanların Doğası Üzerine) adlı eserinde mızrak ve oklarla yaralanan bir filin zeytin ağacından çiçek ve yağ tükettiğini anlatmıştı. Fil tamamen iyileşmişti.Yüzyıllar sonra bilim insanları, yaban hayvanlarından, evrimleştikleri ormanlık yaşam alanlarındaki bitkilerin özellikleri hakkında neler öğrenebileceğimizi araştırıyor.Dr. Freymann, BBC News'e şunları söyledi: "Bu gezegende, ilaç üretme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip canlılar var. Etrafımızda ilaç fabrikaları bulunuyor."

Araştırmaya katılmayan Profesör Huffman ise şunları ekledi: "Artık sivrisineklerin, drosophila türü meyve sineklerinin ve arıların kendi kendilerini tedavi ettiğini biliyoruz. Evrim ağacında Afrika ve Asya'nın büyük insansı maymunlarına kadar uzanan pek çok başka tür de bunu yapıyor.""İncelediğimiz her yeni tür, kendi tıbbi geçmişimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor."Dr. Freymann'a göre bulgular, geleceğimiz için de bir ders içeriyor: "Eczaneden aldığımız ilaçların birçoğu; ağaçlardan, alglerden, mantarlardan ve mercan resiflerinden elde edilen bileşiklerden geliştirildi.""Bu ormanları korumak ve doğal eczanelerin varlığını sürdürmesini sağlamak hepimizin yararına. Böylece gelecekte hayat kurtarabilecek yeni doğal ürünler keşfetmek için zamanımız olur."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Toros DağlarıHayvanlarKenyaYaşamDünyaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan kahve zinciri satıldı
Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi Ortalık savaş alanına döndü Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:59
Merih Demiral’dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
10:20
Tutmasalar vuracaktı Lukaku’nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:17
3 ay tedavi gördü ama olmadı Barış Özbay eski hayatına geri döndü
3 ay tedavi gördü ama olmadı! Barış Özbay eski hayatına geri döndü
08:54
Mbappe’nin Arda Güler’e yaptığı olay oldu
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:46:08. #7.13#
SON DAKİKA: Araştırma, Kenya Elgon Dağı filleri hastalanınca 35 bitki türü kullandığını öne sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei