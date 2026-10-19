Kenya'da Ebola bilançosu 8'e çıktı, vaka Nairobi'deki hasta bakıcıda tespit edildi - Son Dakika
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Kenya'da Ebola bilançosu 8'e çıktı, vaka Nairobi'deki hasta bakıcıda tespit edildi

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Kenya\'da Ebola bilançosu 8\'e çıktı, vaka Nairobi\'deki hasta bakıcıda tespit edildi
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Kenya Sağlık Bakanlığı, yeni Ebola vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi. Nairobi Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışan 49 yaşındaki kişinin testi pozitif çıktı ve ilk vakayla temaslı olduğu belirlenerek izolasyona alındı.

KENYA, – KENYA Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Ebola vaka sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Kenya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Patrick Amoth, dün gerçekleştirilen 38 test sonucunda Nairobi Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak görev yapan 49 yaşındaki bir kişinin Ebola testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı şikayetleri üzerine test yapılan hastanın, ülkedeki ilk vaka ile temaslı olduğu belirlenerek izolasyona alındığı aktarıldı. Son vaka ile birlikte Kenya'da doğrulanan toplam vaka sayısı 8'e ulaştı.

Mevcut hastaların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Amoth, virüs tespit edilen tüm kişilere monoklonal antikor tedavisi uygulandığını ve hastaların tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirtti. Tedavi süreçlerini desteklemek amacıyla Ruanda'dan da yeni ilaç sevkiyatının ulaştığı kaydedildi. Ülkede ilk vaka 6 Ekim'de doğrulanmış; Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen ve 5 Ekim'de yaşamını yitiren ilk hastanın ardından belirlenen 130 temaslıdan 128'i karantinaya alınmıştı. Virüs bulaşan kişiler arasında ilk hastanın yakınları ile sağlık çalışanları da yer alıyor.

Salgının çıkış noktası olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana 9 bin 400'den fazla vaka kaydedilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 500'ü aştı. Virüsün son olarak Nord-Ubangi eyaletine sıçramasıyla ülkede salgından etkilenen eyalet sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak: DHA
Sağlık BakanlığıNairobiSağlıkKenyaDünyaSon Dakika

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