Mombasa Mahkemesi, Mackenzie'ye 191 kişinin ölümü nedeniyle 200 yıl hapis verdi

Kenya'da 191 kişinin ölümüne neden olan "açlık tarikatı"nın lideri Paul Mackenzie ve yardımcısı Smart Mwakalama'ya hapis cezası verildi.

Ülkenin kıyı kenti Mombasa'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, Mackenzie 200, Mwakalama ise 160 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Diana Kavedza Mochache, Mackenzie'nin müritlerini yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye götürerek Hz. İsa'ya kavuşmaları için aç kalmaları talimatını verdiğini belirtti.

Mackenzie'nin olaylardaki "asıl cezai sorumluluğu" taşıdığını vurgulayan Kavedza Mochache, cinayetlerin "soğukkanlılıkla ve planlı şekilde" işlendiğini ifade etti.

Kavedza Mochache, hayatını kaybeden 191 kişiden 183'ünün açlıktan, 8'inin ise doğrudan cinayet sonucu öldüğünü belirtti.

Mackenzie ile yargılanan 28 kişi arasında, müritlerin açlık talimatlarına uymasını sağlayan güvenlik görevlileri ve toplu mezarların gizlenmesine yardımcı olan kişiler de bulunuyordu.

Mahkeme, 19 Ekim'de Mackenzie ve diğer 28 sanığı 191 kişinin öldürülmesinden suçlu bulmuştu.

Tarikat lideri hakkında Nisan 2023'te soruşturma başlatılmıştı

Kenya'da Nisan 2023'te, Good News International Kilisesi'nin papazı Paul Mackenzie hakkında, müritlerine aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını telkin ettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin bulunduğu Shakahola Ormanı'nda yürütülen operasyonlarda 429 ceset çıkarılmış, yaklaşık 100 kişi tarikatın elinden kurtarılmıştı.

Hayatını kaybedenlere ilişkin dosyaların 238 yetişkin ve 191 çocuk üzerinden ayrıldığı belirtilmişti.

Mackenzie hakkında, Shakahola Ormanı'ndaki ölümlere ilişkin cinayet, adam öldürme, işkence ve terör suçlamalarının yanı sıra Kilifi bölgesinde 52 kişinin ölümüyle bağlantılı yeni suçlamalar da yöneltilmişti.

Söz konusu ölümlerin, Mackenzie'nin cezaevindeyken verdiği talimatlar doğrultusunda gerçekleştiğine ilişkin deliller bulunduğu ileri sürülmüştü.