Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı - Son Dakika
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Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı

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Fransa\'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
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Fransa\'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
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Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar sırasında yaşanan yağma olaylarında dikkat çeken bir diyalog kameraya yansıdı. Bir mağazadan karton dolusu ürün alan kadın, kendisine "Yaptığın haram" diyen kişiye, "Müslüman olduğumu kim söyledi? Ben Yahudiyim" yanıtını verdi. Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, yaklaşık bin kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoların ardından bazı kentlerde yaşanan yağma olaylarına ilişkin görüntüler dikkat çekmeye devam ediyor. Bir mağazadan karton kutu dolusu ürün aldığı öne sürülen kadın ile kendisini uyaran kişi arasında geçen diyalog tartışma yarattı. "Yaptığın haram" sözleriyle karşılaşan kadının, "Müslüman olduğumu kim söyledi? Ben Yahudiyim" yanıtını verdiği iddia edildi. Görüntülerin nerede ve ne zaman kaydedildiği ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

MAĞAZADAKİ KADINA "YAPTIĞIN HARAM" DEDİ

Fransa'da yaşandığı belirtilen olayda, bir kadının mağazadan karton kutu içerisinde çok sayıda ürün aldığı öne sürüldü. Kadının ürünleri götürdüğü sırada kendisini fark eden bir kişinin, davranışının yanlış olduğunu söyleyerek tepki gösterdiği iddia edildi.

Paylaşılan anlatıma göre, kadına "Yaptığın haram" diyerek seslenen kişi, ürünleri almasına karşı çıktı. Kadının ise bu uyarıya, "Müslüman olduğumu kim söyledi? Ben Yahudiyim" sözleriyle karşılık verdiği ileri sürüldü.

Fransa'daki yağmacıya

Kadının dini kimliğini öne çıkararak verdiği iddia edilen yanıt tartışmalara neden olurken, olayın hangi mağazada gerçekleştiği ve söz konusu ürünlerin çalınıp çalınmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı.

FRANSA'DA PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Fransa'da 24 Ekim Cumartesi günü hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği nedeniyle ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Nantes, Grenoble ve diğer kentlerde binlerce kişi sokaklara çıktı. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl şekilde gerçekleşirken bazı bölgelerde protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Polis ekipleri, taş ve çeşitli cisimler atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler ise mağazaların camlarını kırarak iş yerlerine zarar verdi.

Fransa'daki yağmacıya

YAKLAŞIK BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 24 Ekim'deki gösterilere ülke genelinde yaklaşık 410 bin kişi katıldı. Sendikalar ise katılımcı sayısının 800 bine yaklaştığını savundu.

Başkent Paris'te resmi verilere göre 110 bin kişi protestolara katılırken, özellikle gösterilerin sona erdiği saatlerde güvenlik güçleriyle bazı gruplar arasında çatışmalar çıktı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelinde yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Nuñez, bazı kentlerde yağma ve mala zarar verme olaylarının yaşandığını ancak önceki haftaya kıyasla daha geniş çaplı saldırıların önlendiğini belirtti.

Fransa'daki yağmacıya

LYON'DA MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Protestoların en sert geçtiği kentlerden biri Lyon oldu. Kent merkezindeki gösterilere yönelik yasaklara rağmen yaklaşık 10 bin kişi sokaklarda toplandı. Lyon Belediye Başkanı Grégory Doucet, olaylar sırasında beş mağazanın yağmalandığını, kent mobilyalarının tahrip edildiğini ve bazı noktalarda yangınlar çıkarıldığını açıkladı.

Rhône Valiliği ise kentte 36 kişinin gözaltına alındığını, 18'i güvenlik görevlisi olmak üzere 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Valilik ayrıca üç iş yerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Fransa'daki yağmacıya

NANTES'TA POLİSLE GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI

Nantes kentinde de göstericilerle polis ekipleri arasında çatışmalar yaşandı. Kent merkezine ilerlemek isteyen grupların önünü kesen güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bazı göstericilerin polise sandalye ve çeşitli cisimler fırlattığı olaylarda mağazalar da hedef alındı. Bir kuyumcunun vitrini kırılırken başka bir iş yerinde yağma meydana geldiği bildirildi. Kentte yaşanan olaylar nedeniyle akşam saatlerine kadar 41 kişi gözaltına alındı.

Fransa'daki yağmacıya

GRENOBLE'DA MARKET YAĞMALANDI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Grenoble kentinde düzenlenen protestolarda da şiddet olayları yaşandı. Valiliğin açıklamasına göre yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı gösteriler sırasında bazı gruplar iş yerlerine saldırdı. Bir süpermarket ve restoranın zarar gördüğü olaylarda bazı ürünler yağmalandı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda sekiz polis ve yedi gösterici yaralandı.

Olayların ardından Grenoble kent merkezinin bazı bölgelerinde saat 18.00'den ertesi sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Fransa'daki yağmacıya

70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Fransa hükümeti, 17 Ekim'deki gösteriler sırasında yaşanan geniş çaplı yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmaması amacıyla 24 Ekim'de ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirdi.

Paris, Lyon, Bordeaux ve Marsilya gibi büyük kentlerde çok sayıda esnaf, mağazalarını korumak amacıyla vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı. Bazı işletmeler ise protestolar başlamadan kepenk indirdi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bazı bölgelerde gösteriler yasaklanırken, güvenlik güçleri zırhlı araçlar ve özel müdahale ekipleriyle kritik noktalarda konuşlandırıldı.

Fransa'daki yağmacıya

FRANSA'DA GERİLİM SÜRÜYOR

Hayat pahalılığına karşı başlayan gösteriler, eğitim sistemindeki eksiklikler, kamu hizmetleri ve gelir eşitsizliği gibi taleplerle genişledi. Fransa genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından hükümetin güvenlik politikaları ve göstericilerin talepleri üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

Öte yandan mağazadan ürün aldığı öne sürülen kadının görüntülerinin 24 Ekim'deki protestolarda kaydedilip kaydedilmediği henüz doğrulanmış değil. Kadının kimliği, olayın gerçekleştiği kent ve hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da bilinmiyor.

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    Yorumlar (2)

  • Mr Camel Mr Camel:
    bizdeki bazı siyasi müslümanlar haram demiyor bile 0 0 Yanıtla
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Bizdeki bazı vatandaşlar da hırsızları, arsızları bol, abdest almayı bilmeyen, rakı ile dua eden haramzedeleri iktidar etmeye çalışıyor. 0 0
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