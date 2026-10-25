Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül - Son Dakika
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Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül

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Galatasaray\'dan derbiye özel dev ödül
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Galatasaray\'dan derbiye özel dev ödül
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Galatasaray yönetimi, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. Başkan Dursun Özbek, dev maçın kazanılması durumunda takıma toplam 1,5 milyon euro prim verileceğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbi öncesinde motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

1,5 MİLYON EURO PRİM

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in, derbiden 3 puan gelmesi halinde futbolculara ve teknik heyete verilmek üzere toplam 1,5 milyon Euro galibiyet primi vaadinde bulunduğu öğrenildi. Yönetimin belirlediği bu yüksek ödülün, kritik mücadele öncesinde takım içinde büyük moral ve heyecan yarattığı ifade edildi.

Galatasaray'dan derbiye özel dev ödül

İKİ TAKIMIN MEVCUT DURUMU

Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde Galatasaray 19 puanda bulunurken, takipçisi Fenerbahçe ise 16 puanla zirve takibini sürdürüyor.

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Dursun ÖzbekGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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