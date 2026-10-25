Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü gollü geçen mücadelede 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

HENRIQUE MAÇA DAMGA VURDU

Yeşil-beyazlıların galibiyetinde başrolü oynayan sambacı yıldız Lincoln Henrique, sergilediği performansla maça damgasını vurdu. Mücadeleyi 1 gol ve 3 asistlik harika bir istatistikle tamamlayan Brezilyalı futbolcu, hücum hattındaki tüm gol organizasyonlarını yönlendiren isim oldu.

KIRMIZI KART GÖREREK OYUNDAN ATILDI

Sergilediği üst düzey futbolla galibiyetin mimarı olan Lincoln Henrique, mücadelenin son bölümünde talihsiz bir an yaşadı. Karşılaşmanın 87. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilen tecrübeli oyuncu, takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.