Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kartGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti. Bursasporlu futbolcu Lincoln Henrique, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, Brezilyalı oyuncu 87. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü gollü geçen mücadelede 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
HENRIQUE MAÇA DAMGA VURDU
Yeşil-beyazlıların galibiyetinde başrolü oynayan sambacı yıldız Lincoln Henrique, sergilediği performansla maça damgasını vurdu. Mücadeleyi 1 gol ve 3 asistlik harika bir istatistikle tamamlayan Brezilyalı futbolcu, hücum hattındaki tüm gol organizasyonlarını yönlendiren isim oldu.
KIRMIZI KART GÖREREK OYUNDAN ATILDI
Sergilediği üst düzey futbolla galibiyetin mimarı olan Lincoln Henrique, mücadelenin son bölümünde talihsiz bir an yaşadı. Karşılaşmanın 87. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilen tecrübeli oyuncu, takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.
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