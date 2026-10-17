Buca Şirinyer\'de şarküteride tarihi geçmiş 109,5 kilogram ürüne el konuldu

(İZMİR) - Buca Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, Şirinyer'de faaliyet gösteren bir şarküteride son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplam 109,5 kilogram ürüne el koyarak imha sürecini başlattı. İşletmeye idari para cezası uygulandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şirinyer'de faaliyet gösteren bir şarküteride yapılan kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi. Bunun üzerine durum, gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması için Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

İhbar üzerine iş yerinde inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tek tek kayıt altına aldı. Yapılan incelemelerde 19,5 kilogram tereyağı, 40 kilogram Ezine peyniri, 41 kilogram tulum peyniri, 2,1 kilogram çeçil peyniri, 3 kilogram taze kaşar, 1,4 kilogram örgü peyniri ve 1,3 kilogram eski kaşar olmak üzere toplam 109,5 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ürünlere el koyarken işletme hakkında da idari para cezası uyguladı.

El konulan ürünler, imha edilmek üzere Buca Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Belediye ekipleri tarafından çöp kamyonuna yüklenerek iş yerinden uzaklaştırılan ürünlerin imha süreci gerçekleştirildi. Buca Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

BAŞKAN VEKİLİNDEN KARARLI MESAJ: "HALKIMIZIN SAĞLIĞIYLA OYNATMAYIZ"

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim için her şeyden önce geliyor. Zabıta ekiplerimizin denetimleri sırasında tespit ettiği son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü bilgilendirdik. İlgili kurumumuzun gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda ürünlere el konuldu ve işletmeye idari para cezası uygulandı. Sağlıksız ve son kullanma tarihi geçmiş gıdaların vatandaşlarımıza sunulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, halkımızın sağlığını hiçe sayan uygulamalara karşı ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."