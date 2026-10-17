TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım\'a sürpriz hoca
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir isim öne çıktı. TFF'nin kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa maçlarında Samet Aybaba'yı takımın başına getirmeyi planladığı iddia edildi.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kasım ayında oynanacak iki kritik karşılaşma için geçici bir çözüm üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

TFF'DEN İKİ MAÇLIK FORMÜL

UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört yenilginin ardından Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren TFF'nin, gelecek yıl yapılacak olağan seçimli genel kurul nedeniyle uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Milliyet'in haberine göre federasyon, yeni yönetimin elini bağlayacak bir karar almak yerine kasım ayındaki iki karşılaşmayı kapsayan geçici bir görevlendirme yapmayı değerlendiriyor.

SÜRPRİZ ADAY SAMET AYBABA

TFF'nin bu doğrultuda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı iddia edildi. Deneyimli teknik adamın öncelikle Belçika ve Fransa maçlarında görev almasının düşünüldüğü, bu karşılaşmalarda elde edilecek sonuçların ise geleceğiyle ilgili kararlarda etkili olabileceği aktarıldı.

GÖZLER 12 VE 15 KASIM'DA

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Samet Aybaba, Beşiktaş'ta da futbol takımları koordinatörü olarak görev almıştı. TFF'nin teknik direktörlük konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, Samet Aybaba'nın görevlendirilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaSamet AybabaMilli TakımBelçikaFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Y. Selim Y. Selim:
    samet akbaba kim onca adam dururken bunlar kafayı sıyırmış 4 4 Yanıtla
  • fokur fokur:
    vizyonsuzlar işte 4 4 Yanıtla
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    vizyonsuz olan sensin !! Samet Aybaba adana demirSPOR ve sivassporu süper lige çikarmiš olan , ve daha birsürü bašariya imzası olan bir ANTRENÖR!!! SEN KIMSIN ??? NOBODY! 4 5
  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    kim gelirse gelsin eğer milli takım kadrosunu yeniden sil baştan yenilemezse fazla başarılı olamaz.! 3 0 Yanıtla
  • Murat Ülger Murat Ülger:
    Yemin ederim midem bulanmaya başladı. Kötüyü gönderip daha da kötüsünü getirmekte ancak Hacıosmanoğluna yakışırdı. 0 2 Yanıtla
  • Arak Temha Arak Temha:
    birakin yav su futboldan.anlamayan.adami 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “hatırlı isme“ rest Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Parkta kan aktı 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
11:03
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:43:59. #.0.2#
SON DAKİKA: TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei