Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı

Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da parkta 3 çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki E.Ü., tartıştığı 17 yaşındaki İ.Ç. ve Ü.M.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Karaman'da 15 yaşındaki bir çocuğun karıştığı bıçaklı kavgada 17 yaşındaki iki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
PARKTAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Karaman'ın Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bulunan İ.Ç. (17) ve Ü.M. (17) ile E.Ü. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Üç çocuk arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ü., üzerinde taşıdığı bıçakla İ.Ç. ve Ü.M.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İki çocuğun yaralanmasının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.
İKİ ÇOCUK KANLAR İÇİNDE KALDI
Parkta yaşanan bıçaklı kavganın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, bıçak darbeleriyle yaralanan 17 yaşındaki iki çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından İ.Ç. ve Ü.M., ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİSİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. İ.Ç. ve Ü.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ KAÇAMADI
Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan 15 yaşındaki E.Ü.'nün yakalanması için Yunus timleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli kısa sürede yakalandı.
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