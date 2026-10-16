Sedat Peker\'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiası

Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan Sedat Peker ve ailesinin kişisel fertlerini yasa dışı yollarla ele geçirerek ağır hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen kişi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Şahsın, ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öne sürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker ve ailesine ait kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip hakaret içerikli mesajlar attığı öne sürülen şahsın Antalya’nın Manavgat ilçesinde silahlı saldırıya uğradığı iddia edildi. U.A. kişi, sokak ortasında kurşunların hedefi oldu.
DURUMU AĞIR
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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