Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, iddiaya göre eşiyle tartışmasının ardından yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti.

EŞİYLE TARTIŞTIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay, Kayapınar'a bağlı Tosunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan V.İ., mahallenin yakınındaki yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti. Direkte hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede V.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. V.İ.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.