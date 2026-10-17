FIFA’dan Eyüpspor\'a 3 dönem transfer yasağı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Eyüpspor, bu kez transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. FIFA'nın yayımladığı transfer tescil yasağı listesine İstanbul ekibinin de adı eklendi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ

FIFA kayıtlarında Eyüpspor'a uygulanan yaptırımın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak gösterildi.

3 transfer dönemini kapsayan yasak nedeniyle kulüp, yaptırım kaldırılmadığı sürece yeni oyuncuların lisans ve tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.