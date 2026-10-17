FIFA’dan Eyüpspor\'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan Eyüpspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. İstanbul temsilcisine 3 dönem transfer yasağı getirildi. 15 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar nedeniyle Eyüpspor, yaptırım devam ettiği sürece kadrosuna katacağı yeni futbolcuların tescilini yaptıramayacak.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Eyüpspor, bu kez transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. FIFA'nın yayımladığı transfer tescil yasağı listesine İstanbul ekibinin de adı eklendi.
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ
FIFA kayıtlarında Eyüpspor'a uygulanan yaptırımın başlangıç tarihi 15 Ekim 2026 olarak gösterildi.
3 transfer dönemini kapsayan yasak nedeniyle kulüp, yaptırım kaldırılmadığı sürece yeni oyuncuların lisans ve tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?