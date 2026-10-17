Ebru Gündeş "Dön Ne Olur" şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi - Son Dakika
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Ebru Gündeş "Dön Ne Olur" şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi

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Ebru Gündeş, 1999 yılında stüdyodaki albüm tanıtımında kameralar önünde beyin kanaması geçirdiği esnada seslendirdiği ve 27 yıldır repertuvarına almadığı "Dön Ne Olur" eserini İstanbul konserinin açılışında canlı yorumlayarak geceye damga vurdu.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, "Beraber Söylüyoruz" konser serisi kapsamında 16 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluştu. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Gündeş, konserinde Türk müzik tarihine geçen ve kendisi için özel bir anlam taşıyan tarihi bir ana imza attı.

AÇILIŞI 27 YILDIR SÖYLEMEDİĞİ ŞARKIYLA YAPTI

Ebru Gündeş, dev konserinin açılışını uzun yıllardır repertuvarından çıkardığı ve sahne performanslarında seslendirmediği "Dön Ne Olur" adlı simge eseriyle yaptı. Gündeş'in 27 yıl aradan sonra ilk kez canlı olarak yorumladığı şarkı, salondaki binlerce izleyiciye duygu dolu anlar yaşattı. Dev performans, müzikseverler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşti.

KAMERALAR ÖNÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ 

Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999 tarihinde "Dön Ne Olur" albümünün stüdyodaki basın tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirerek tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Yaşadığı ağır sağlık sorununun ardından mucizevi şekilde hayata tutunan başarılı sanatçı, geçirdiği bu zorlu sürecin simgesi haline gelen şarkıyı sahne sahnelerinde seslendirmeye ara vermişti.

Ebru GündeşİstanbulMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • A. Ak A. Ak:
    bu Ebru mu? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ebru Gündeş "Dön Ne Olur" şarkısını 27 yıl sonra yeniden seslendirdi - Son Dakika
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