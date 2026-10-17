Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Gürlek \'Balina James\' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalandı. Operasyonda şüphelinin eşi ile korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. 15 adrese düzenlenen baskınlarda 7 milyon 150 bin dolar nakit, soğuk cüzdanlar, mücevherler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kripto para dünyasında "Balina James" lakabıyla tanındığı belirtilen Richard James Schueler, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ABD vatandaşı Schueler'in İstanbul'da bulunduğu, istihbarat ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla tespit edildi.

EŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTIN ALINDI

Bakan Gürlek, kripto dolandırıcılarına yapılan operasyonla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

İŞTE ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

  • 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,
  • 6 soğuk cüzdan,
  • Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,
  • 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,
  • 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,
  • 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaAkın GürlekFinlandiyaİstanbulGürlekGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • engindemir353637 engindemir353637:
    o kadar nakit para nasıl ülkeye girdi oda merak konusu 4 0 Yanıtla
    tezcanayhan01 tezcanayhan01:
    Türkiye ye girmesine gerek yok burada soydu 1 0
  • Discovery 777 Discovery 777:
    Kimi ararsan Türkiye’de serbest hareket merkezi :-) Bu adamın elini kolunu sallayarak nasıl Türkiye’de yaşanmış 3 0 Yanıtla
  • sillei osmaniye sillei osmaniye:
    Bu suçlular neden Hepsi Türkiyeye geliyor onu merak ettim.Suçlular için güvenli mi ya masum insanlar ne yapsın . 3 0 Yanıtla
  • Balcam Balcam:
    bi onlara yarayanları verelim onlar bizim ki lere nah çeksin ne güzel dünya valla bravo 2 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    paralara el koyduk umarım 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Halk TV’de peş peşe kararlar Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
Sedat Peker’in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu “Hastanede yaşam savaşı veriyor“ iddiası Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiası
Hadise, Ara Beni’nin başarısını özel videoyla kutladı Hadise, Ara Beni'nin başarısını özel videoyla kutladı
Parkta kan aktı 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı
FIFA’dan Eyüpspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Bomba kulis Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor, isimleri bile belli Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
09:53
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş
Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
09:27
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
09:03
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
08:52
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor İlk ağızdan yanıt geldi
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi
08:32
Bomba kulis Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor, isimleri bile belli
Bomba kulis! Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli
08:18
FIFA’dan Eyüpspor’a 3 dönem transfer yasağı
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı
08:05
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
07:48
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
02:12
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 10:24:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei