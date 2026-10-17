Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor

Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kartal sahilinde gece saatlerinde yol kenarında bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul Kartal sahilinde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler bölgede hareketli anlara sahne oldu. Sahil yolunda ilerleyen araçların durakta bekleyen kişilerin yanına yanaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
EMNİYET BİRİMLERİNE ÇAĞRI
Görüntüleri kaydeden kişi, araç sürücüleri ile durakta bekleyen kişiler arasında fuhuş pazarlığı yapıldığını belirtti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet güçlerinin bölgedeki denetimleri artırması bekleniyor.
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