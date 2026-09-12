Buca'da kaçak moloz dökümüne karşı 7/24 devriye başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da kaçak moloz dökümüne karşı 7/24 devriye başlatıldı

Buca\'da kaçak moloz dökümüne karşı 7/24 devriye başlatıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Belediyesi, Seyhan Mahallesi'nde kaçak moloz dökümlerini önlemek için 7 gün 24 saat devriye uygulaması başlattı. Kaçak moloz dökerken suçüstü yakalanan plakası sökülmüş kamyonetin sürücüsünün kaçması üzerine belediye, sürücü ve aracın tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Seyhan Mahallesi'nde kaçak moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla "7 gün 24 saat devriye uygulaması" başlattı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, çevre kirliliğine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlara da duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

Buca Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla Seyhan Mahallesi'nde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 gün 24 saat esasına dayalı devriye uygulamasına başladı. Ekipler, devriyeler sırasında plakası sökülmüş, kapatılmış veya okunmasını engelleyecek şekilde değiştirilmiş araçlarla yapılan kaçak dökümlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Son olarak kaçak moloz dökerken suçüstü yakalanan plakası sökülmüş bir kamyonetin sürücüsü, "Araç kimliğini getireceğim" diyerek ekipleri oyaladıktan sonra aracına binerek bölgeden kaçtı. Olayın ardından Buca Belediyesi tarafından kaçan sürücü ve aracın tespit edilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunuldu. Seyhan Mahallesi'ndeki kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla emniyet birimleriyle iş birliği yapılarak tedbirler artırıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kaçak moloz dökümlerinin önlenmesi için vatandaşlara da iş birliği çağrısında bulunarak, "Çevremizi ve geleceğimizi kirleten bu kişi veya kişileri tanıyan, kaçan araca ilişkin bilgiye sahip olan vatandaşlarımızın Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçmelerini önemle rica ediyoruz. Temiz bir Buca için duyarlılık gösteren tüm komşularımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Güvenlik, Seyhan, Güncel, Çevre, Yaşam, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca'da kaçak moloz dökümüne karşı 7/24 devriye başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:26
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:31
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:29:33. #7.13#
SON DAKİKA: Buca'da kaçak moloz dökümüne karşı 7/24 devriye başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement