Buca\'da kaçak moloz dökümüne karşı 7/24 devriye başlatıldı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, Seyhan Mahallesi'nde kaçak moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla "7 gün 24 saat devriye uygulaması" başlattı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, çevre kirliliğine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşlara da duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.

Buca Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümlerinin önüne geçmek amacıyla Seyhan Mahallesi'nde denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bölgede 7 gün 24 saat esasına dayalı devriye uygulamasına başladı. Ekipler, devriyeler sırasında plakası sökülmüş, kapatılmış veya okunmasını engelleyecek şekilde değiştirilmiş araçlarla yapılan kaçak dökümlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Son olarak kaçak moloz dökerken suçüstü yakalanan plakası sökülmüş bir kamyonetin sürücüsü, "Araç kimliğini getireceğim" diyerek ekipleri oyaladıktan sonra aracına binerek bölgeden kaçtı. Olayın ardından Buca Belediyesi tarafından kaçan sürücü ve aracın tespit edilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunuldu. Seyhan Mahallesi'ndeki kaçak dökümlerin önlenmesi amacıyla emniyet birimleriyle iş birliği yapılarak tedbirler artırıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, kaçak moloz dökümlerinin önlenmesi için vatandaşlara da iş birliği çağrısında bulunarak, "Çevremizi ve geleceğimizi kirleten bu kişi veya kişileri tanıyan, kaçan araca ilişkin bilgiye sahip olan vatandaşlarımızın Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçmelerini önemle rica ediyoruz. Temiz bir Buca için duyarlılık gösteren tüm komşularımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.