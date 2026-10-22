Buca\'da uyuşturucu imalatı operasyonunda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli V.O. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk Mahallesi'nde bugün uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında V.O. yakalanırken, yapılan aramada 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.