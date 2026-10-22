Buca\'da uyuşturucu imalatı operasyonunda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi

Buca'da uyuşturucu imalatı operasyonunda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde Ufuk Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yapılan çalışmada 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan V.O.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İZMİR'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli V.O. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk Mahallesi'nde bugün uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında V.O. yakalanırken, yapılan aramada 62 bin 384 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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