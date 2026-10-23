Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

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Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
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İhale yolsuzluğu soruşturmasında tutuklanan Yeni Partili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İçişleri Bakanlığı kararınca görevden uzaklaştırıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandıÇukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı Adana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandıAdana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
İçişleri BakanlığıEmrah KozayÇukurova3. SayfaPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Mansur ne zaman uzaklaştırılacak 1 7 Yanıtla
  • Tevabil Arslan Tevabil Arslan:
    Bu nasıl bı tutuklama kelepçe yok.Şeker Dükkanını soysalar böyle yakalayıp elleri serbest şekilde tutuklamazlar... 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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