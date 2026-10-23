Büyükçekmece\'de saldırıdan kaçış anları kamerada, şüphelinin yüzü kanlı görüldü

BÜYÜKÇEKMECE'de bir rezidansta Yasin Binarci'nin (26) hayatını kaybettiği, Mehmet Işık'ın yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ve yanındaki 4 kişinin kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan bir gün sonra Bağcılar'da ölü bulunan Yüksel'in yüzünün kanlı olduğu görüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta 21 Ekim saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda rezidanstan silah sesleri duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 17'nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık'ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi. 2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

SALDIRININ ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Saldırının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'ndeki inşaat alanındaki boş arazide terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı bir otomobil buldu. Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin rezidansta Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık'ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ile 1 bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobili bıraktıktan sonra yaya olarak kaçan 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

REZİDANTAN KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırının ardından şüpheli Mehmet Emin Yüksel ile yanındaki 4 kişinin rezidanstan kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin yüzünün kanlı olduğu görüldü.