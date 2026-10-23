Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

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Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
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Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
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İstanbul'da bir restoranda sahne alan ünlü şarkıcı Hakkı Bulut sahnede şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Restorana gelen sağlık ekipleri Bulut'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Hakkı Bulut'un masalarda yemek yiyen insanların arasından sedyeyle götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

İstanbul bir restoranda sahne alan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, şarkı söylediği sırada aniden fenalaştı.

MASALARIN ARASINDAN SEDYEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Masaların arasında yemek yiyen konukların şaşkın bakışları altında mekandakilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 79 yaşındaki sanatçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sedyeyle restorandan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut'un tedavisine hemen başlandı. Usta sanatçının genel sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan, Türk arabesk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Adana Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl boyunca öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan sanatçı, müziğe olan tutkusunun peşinden giderek 1960'ların sonunda profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Sanat hayatına attığı ilk adımlardan itibaren kendi eserlerini yazıp besteleyen Bulut, samimi ve halktan anlatımıyla "Hakkı Baba" unvanıyla anılmaya başlanmıştır.

Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kariyeri boyunca 60'tan fazla albüme, onlarca 45'liğe ve 1000'in üzerinde besteye imza atan sanatçı; başta "İkimiz Bir Fidanız", "Ben Tövbemi Geri Aldım", "Son Mektup" ve "Kul Hatasız Olmaz" gibi unutulmaz eserleriyle Türk müzik tarihine damgasını vurmuştur. Besteleri yüzlerce farklı sanatçı tarafından seslendirilen ve dönemin popüler sinema filmlerinde de rol alan Hakkı Bulut, arabesk müziğin özgün tarzını koruyarak uzun soluklu ve aktif üretimini günümüzde de sürdürmektedir.

Yemek TarifiHakkı BulutİstanbulMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ENGİN DAĞCI ENGİN DAĞCI:
    Hakkı baba Allah aşkına artık yeter daaa. Evinde otur istirahatine bak. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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