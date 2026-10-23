American Express iş gücünün yüzde 5'ini azaltacak, üçüncü çeyrek karı yüzde 28 arttı

American Express, artan maliyetlerini kontrol altında tutmak ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltacağını duyurdu.

American Express, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 18,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

American Express'in net karı da üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 28 artışla 3,7 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 4,14 dolardan bu yılın aynı döneminde 5,42 dolara yükseldi.

American Express Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Squeri, finansal sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen telekonferansta, şirketin performansını ve yeniden yapılandırma planını değerlendirdi.

Şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltmayı planladıklarını belirten Squeri, "İyi bir ivme yakaladık ancak inovasyonu hızlandırmak ve gelecek birkaç yılda başarılı olmak için daha çevik ve verimli bir organizasyon haline gelmemiz gerekiyordu." dedi.

Squeri, yeniden yapılandırma kapsamında üçüncü çeyrekte 336 milyon dolarlık gider kaydedildiğini ve planın şirketin organizasyon yapısını sadeleştirmeyi ve karar alma süreçlerini hızlandırmayı amaçladığını kaydetti.