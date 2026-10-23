Beşiktaş'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia

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Beşiktaş\'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Crystal Palace maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşmasının ardından yeni bir iddiayla gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, futbolcunun müsabakadan hemen önce gece geç saatlere kadar bilgisayar oyunu oynadığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Crystal Palace karşılaşmasında oyundan alınırken taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaşan Kartal Kayra Yılmaz, bu kez maç öncesindeki geceye ilişkin bir iddiayla gündeme geldi. Genç futbolcunun karşılaşmadan önce geç saatlere kadar Counter-Strike 2 oynadığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Kartal Kayra Yılmaz hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ikinci yarıda oyundan alınırken tribünlerden tepki gören futbolcuyla ilgili sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

MAÇTAN ÖNCE GEÇ SAATLERE KADAR OYUN OYNADIĞI İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bazı iddialara göre Kartal Kayra Yılmaz'ın, Crystal Palace maçı öncesindeki gece Counter-Strike 2 (CS2) oynadığı öne sürüldü. Futbolcuya ait olduğu iddia edilen oyun hesabı üzerinden yapılan değerlendirmeler, karşılaşmanın ardından tartışma konusu oldu.

Ancak söz konusu hesabın Yılmaz'a ait olduğu ve oyuncunun maçtan önce hangi saatlerde oyun oynadığı  doğrulanmış değil. Futbolcu veya Beşiktaş kulübünden de iddiaya ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

CRYSTAL PALACE MAÇINDA ISLIKLI TEPKİYLE KARŞILAŞTI

Beşiktaş, 22 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırladı. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan Kartal Kayra Yılmaz, teknik heyetin oyuncu değişikliği kararıyla 64. dakikada kenara geldi.

Yılmaz'ın saha kenarına yöneldiği sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Üzgün olduğu görülen futbolcuyu takım arkadaşları ve teknik ekip teselli etmeye çalıştı.

BEŞİKTAŞ İLE CRYSTAL PALACE 2-2 BERABERE KALDI

Karşılaşmanın ilk yarısını Wilfred Ndidi'nin uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. Crystal Palace, Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Junior Olaitan'ın 73. dakikada kaydettiği golle eşitlik sağlandı. Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın 78. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleye 10 kişi devam edildi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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    Yorumlar (1)

  • ömerfaruk sevim ömerfaruk sevim:
    kirmiziyi giymek mesele değil oynadığın oyun ne 0 0 Yanıtla
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