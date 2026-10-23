İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat - Son Dakika
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İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

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İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
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Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Marmara ve Batı Karadeniz’i etkisi altına alırken, Meteoroloji saat 19.00'u işaret ederek İstanbul ve çevre iller için gök gürültülü sağanak ile sel uyarısında bulundu.

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Günün ilerleyen saatlerinde etkisini genişletmesi beklenen sistemin Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege’de kuvvetli sağanak geçişlerine neden olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM, ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

MGM'nin tahminlerine göre, öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artıran gök gürültülü sağanağın saat 19.00 sıralarında İstanbul’a ulaşacağı öngörülüyor. Yağışla birlikte kent genelinde hava sıcaklığının düşerek en yüksek 19, en düşük 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

AKOM tarafından yapılan açıklamada ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla 20 derecenin altına gerileyeceği ve aralıklarla hafif yağış geçişlerinin süreceği bildirildi.

TRAKYA VE KUZEY EGE İÇİN SARI KODLU UYARI

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne için kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yağışların metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Meteoroloji’nin son hava tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkisini göstereceği bölgeler ve iller şöyle sıralandı:

  • Marmara Bölgesi: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya.
  • Batı Karadeniz: Düzce, Zonguldak ve Bartın.
  • Ege Bölgesi: İzmir'in kuzey kesimleri ve Çanakkale kıyı hatları.
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilirTrakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
Batı KaradenizBalkanlarİstanbulMarmaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • cengiz cengiz:
    hava durumu düzgün hava durumu raporu vermiyor artık Yağmur yokken havayı Güneşli gösteriyor Yağmur yağdıktan Bir saat sonra yağmurlu diyor bu sefer full çıkıyor ne anladım ki hava durumundan hava durumu artık eskisi kadar güvenilir değil 6 0 Yanıtla
  • AMATÖR ANALİST AMATÖR ANALİST:
    Tiktok çıktı çıkalı yağmayan bi taşkaldı 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    hayır 0 0 Yanıtla
  • doganbedri314 doganbedri314:
    kararsizim 0 0 Yanıtla
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Malum medya sel baskını diye yazmak için bir su birinkisi bulup ayağınızla şıp şıp şıp diye çekmeyin ha :)) 0 0 Yanıtla
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