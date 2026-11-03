İstanbul\'da sağanak etkili oluyor

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta kısa sürede su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Ataşehir ve Yenibosna gibi yoğun bölgelerde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar çevredeki dükkanlara ve kapalı alanlara sığınırken, aniden bastıran yağış trafikte de aksamalara yol açtı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bahçelievler’de yollar göle dönerken, araçlar ilememekte zorluk çekti. Rögarların taştığı yollarda su kaldırımlara kadar çıktı. Küçükçekmece’de de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Sağanak nedeniyle pazarcı esnafın çadırları su altında kaldı.