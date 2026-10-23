Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'un en hareketli noktalarından Kadıköy'ün 1930'lu yıllara ait olduğu belirtilen bir fotoğrafı, ilçenin geçmişteki görünümünü ortaya koyuyor. Yaklaşık 96 yıl öncesine ait olduğu ifade edilen görüntüde, bugün yüksek binalarla çevrili olan Fenerbahçe Stadı'nın etrafının büyük ölçüde yeşil alanlardan oluştuğu görülüyor.

FENERBAHÇE STADI'NIN ÇEVRESİ TAMAMEN FARKLIYDI

Fotoğrafın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, bugünkü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin bulunduğu alandaki eski stat. Görüntüde, tribünleri ve saha zeminiyle Fenerbahçe Stadı açıkça seçilirken çevresinde bugünkü yoğun yapılaşmanın bulunmadığı görülüyor. Stadın hemen önünden geçen Kurbağalıdere ise bölgenin geçmişteki doğal görünümünü yansıtan önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

KURBAĞALIDERE'DE KAYIKLAR, ÇEVRESİNDE AHŞAP EVLER

Tarihi fotoğrafta Kurbağalıdere kıyısına yanaşmış kayıklar, dere üzerindeki köprü, kırmızı kiremit çatılı evler ve geniş yeşil alanlar dikkat çekiyor. Bugün yoğun araç ve insan trafiğinin yaşandığı bölgede, o yıllarda bostanların, bahçeli evlerin ve açık arazilerin geniş yer kapladığı görülüyor. Fotoğraf, Kadıköy'ün bugünkü şehirleşmiş görünümünden oldukça farklı bir manzara sunuyor.

BİR ZAMANLAR PAPAZIN ÇAYIRI OLARAK BİLİNİYORDU

Fenerbahçe Stadı'nın bulunduğu bölge, geçmişte "Papazın Çayırı" adıyla anılıyordu. İstanbul futbol tarihinin önemli noktalarından biri olan bu alan, zaman içerisinde geçirdiği değişimle bugünkü stat kimliğine kavuştu. Bir dönem çevresi geniş çayırlarla kaplı olan bölge, yıllar içinde Kadıköy'ün en yoğun yerleşim alanlarından birine dönüştü.

96 YILDA TANINMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık bir asırlık değişimi yansıtan görüntü, İstanbul'un yıllar içerisinde nasıl dönüştüğünü de ortaya koyuyor. Bir zamanlar dere kenarında kayıkların bulunduğu, ahşap evlerin sıralandığı ve geniş yeşil alanların uzandığı Kadıköy, bugün çok katlı binaları, işlek caddeleri ve yoğun nüfusuyla bambaşka bir görünüme sahip.