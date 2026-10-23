Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi

Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti. Hayattayken bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser'in, fakültede kadavra konulacak tüplerin dolu olması nedeniyle çocukları tarafından Başçeşme Kabristanı'nda toprağa verilmesi istendi.

RESİM ÖĞRETMENİYDİ, ŞİİR KİTAPLARI VAR

Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yapan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. Keser, Çağrı ve Merve adlı 2 çocuk babasıydı.

ZAĞNOSPAŞA CAMİSİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir Zağnospaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Keser, Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Milli Eğitim camiası, STK temsilcileri, dostları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.