Çankırı Bayramören'de uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı Bayramören'de uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

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Çankırı Bayramören\'de uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; araçtakilerin mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Recep Yazıcı (77) idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi.

Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiBayramörenOtomobil3. SayfaÇankırıGüncelSon Dakika

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