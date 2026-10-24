TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar - Son Dakika
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TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

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TMSF\'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Astor Enerji ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun gönüllü iade hesabına 5 milyar TL ödeme yaptı. Milyarlarca liralık ödemenin ardından iki ismin mal varlıkları üzerindeki dondurma tedbiri kaldırıldı.

Fon soruşturmasında milyarlarca liralık yeni bir gelişme yaşandı. Astor Enerji ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in TMSF'ye 5 milyar TL ödeme yapmasının ardından mal varlıklarına uygulanan tedbir kaldırıldı.

ASTOR ENERJİ ORTAKLARINDAN 5 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturmada adı geçen Astor Enerji Anonim Şirketi ortakları Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) gönüllü iade hesabına ödeme yaptı. İki ismin söz konusu hesaba yatırdığı toplam tutarın 5 milyar TL olduğu belirtildi. Ödeme, soruşturma kapsamında gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi.

MAL VARLIKLARINA UYGULANAN TEDBİR KALDIRILDI

Milyarlarca liralık ödemenin ardından Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında yeni bir karar alındı. İki ismin mal varlıkları üzerindeki dondurma tedbiri kaldırıldı. Böylece fon soruşturması kapsamında mal varlıklarına yönelik uygulanan tedbir, TMSF'nin gönüllü iade hesabına yapılan ödemenin ardından sona erdi.

ÖDEME TMSF'NİN GÖNÜLLÜ İADE HESABINA YAPILDI

Feridun Geçgel ve Enver Geçgel'in gerçekleştirdiği ödeme, doğrudan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun gönüllü iade hesabına aktarıldı.

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SON DAKİKA: TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar - Son Dakika
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